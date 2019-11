Alzan la voz en el Centro regio contra el 'tarifazo'

Encabezados por el colectivo Únete Pueblo, diversos usuarios realizaron una protesta para rechazar el posible incremento tarifario a los camiones urbanos

Por: Andrea Rodríguez





Diversos usuarios inconformes, encabezados por Únete Pueblo, realizaron una protesta contra el tarifazo, pues señalaron que ante las malas condiciones de transporte no debe haber aumento.

Durante la protesta, los integrantes también estuvieron recabando firmas para entregárselas al Gobernador y manifestarle que diga no al aumento a la tarifa.

Exigiendo un mejor servicio y pidiendo a los integrantes del comité que voten en contra del aumento de 16.7 % propuesto por los transportistas, los ciudadanos se plantaron en la Alameda, sobre las calles Pino Suárez y Aramberri en el Centro de la Ciudad.

"Necesitamos salir, manifestar que estamos en contra del aumento a las tarifas.

"Hacemos un llamado a todos los integrantes del consejo a que voten en contra de esta tarifa, exigimos un servicio eficiente, moderno, seguro y de calidad", mencionó la líder de Únete Pueblo, Rocío Montalvo.

Plantados sobre las calles del Centro de la Ciudad y gritando frases como "Que bajen el precio del pasaje" "Ni un peso más" "Primero los usuarios", además de pedir un mejor transporte y dar reversa al aumento le exigieron al Gobernador cumplir con los compromisos que hizo en campaña.

"El Gobernador dijo que en Nuevo León teníamos la tarifa más cara del país, dijo que terminaría con el monopolio del transporte y también dijo que todo aquel transportista que no cumpla con las frecuencias de paso, que no cumple con las pólizas de seguro del usuario y que diga que el transporte no es un negocio que se vaya", mencionó Montalvo.

Los integrantes de Únete Pueblo dijeron que las firmas que fueron recabadas durante la propuesta serán entregadas al gobernador en los próximos días y señalaron que las movilizaciones van a continuar mientras no se dé reversa al tarifazo.