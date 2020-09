Van por libros y a decir 'presente'

Alumnos de la Preparatoria 15 Florida de la UANL acudieron durante este lunes a las instalaciones para recoger los libros correspondientes al semestre y reconfirmar su inscripción

En la Universidad Autónoma de Nuevo León, los salones, los pizarrones y las sillas siguen de descanso, porque las clases siguen siendo en linea y así será durante una buen parte del tiempo.

Este lunes, a juzgar por la cantidad de estudiantes que había en los pasillos y ventanillas de la Preparatoria 15 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Unidad Florida, parecía que todo sería como antes y que las clases serían presenciales.

Pero no... todos ellos estaban ahí, porque apenas acudieron a recoger sus libros y a reconfirmar inscripciones.

Los libros se estuvieron entregando desde días pasados, y las inscripciones fueron en línea, pero ellos lo dejaron para después. y aun así, todos fueron bienvenidos.

Este lunes, el arranque del ciclo ciclo escolar 2020-2021 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue inédito, sui generis, porque las clases son en línea.

El director de la Unidad Florida, Unidad Madero y Unidad Centro Comunitario San Bernabé, dijo que a todos se atendió..

"Todos los procedimientos que habitualmente hacemos al inicio del semestre, ir a recoger los libros, la reconfirmación de la inscripción, pagos y demás, no se dieron cuenta, la mayoría de los trámites se han podido hacer vía internet, ahorita estamos recibiendo a los estudiantes que de alguna manera no se dieron cuenta o no estaban al pendiente de las redes sociales, con gusto los recibimos", señaló el director.

En las tres unidades, la Prepa 15 tiene 4 mil 840 alumnos.

La novedad es que esa cifra representa 20 por ciento más de la cantidad habitual de estudiantes que tienen.

La matrícula se disparó como consecuencia de la crisis por la pandemia del Covid 19, y es que muchos padres de familia sacaron a sus hijos de universidades privadas que ya no pudieron pagar y los registraron en la UANL.

Como las clases son virtuales, todos tienen que adaptarse.

La profesora Sanjuana Delgadillo es la secretaria académica y además imparte varias clases..



Ella dice que nadie se debe vencer.

"Ha habido ocasiones con los chicos en los que de repente dicen: maestra es que me falló el Internet, no te mortifiques, hazlo a mano, hazlo a mano. y lo traes y nos ponemos de acuerdo, y se lo revisamos, sí claro, ahora la tecnología es una de esas grandes ventajas de que con una fotografía nos la puede mandar por WhastApp".

