Alerta Manuel de la O "vacunas pirata" contra influenza

El Secretario de Salud explicó que la Cofepris denunció acerca de estás actividades ilícitas, por lo que pidió a la población aplicarse las dosis en instituciones reconocidas

| 16/10/2020 | ionicons-v5-c 17:45 | - Rosy Tovar |

Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud explicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) denunció acerca de estás actividades ilícitas, por lo que pidió a la población aplicarse las dosis en instituciones reconocidas.

En rueda diaria de actualización por el Covid-19, la Secretaría de Salud alertó sobre vacunas falsas contra la influenza que se están distribuyendo en redes sociales, así como otras que se están vendiendo, pero que aparentemente fueron robadas.

Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud explicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) denunció acerca de estás dos actividades ilícitas, por lo que pidió a la población aplicarse las dosis en instituciones reconocidas.

"Hay una denuncia de Cofepris donde venden una vacuna fluzone, es una vacuna cuadrivalente, pero es una vacuna pirata, falsa. No se dejen engañar, las vacunas tienen efectos adversos, pueden tener efectos colaterales, que pueden ser serios, hay pacientes que puede quedar paralíticos o con otros efectos", dijo.

"También están vendiendo vacunas presumiblemente robadas, algunos lotes de una vacuna de las que utilizamos nosotros. Hay en redes sociales que se vende esa vacuna y y el único que la produce es Sanofi, es un laboratorio francés al que el gobierno de México la compra y la distribuye en los gobiernos estatales", continuó el funcionario.

Por ello exhortó a la ciudadanía a no vacunarse en sitios confiables "no se vacunen si no es una institución reconocida, porque hasta con eso están comercializando, así que por favor chequen donde se van a vacunar", finalizó.

De igual forma aseguró que la vacuna ya se encuentra en 65 unidades de los Centros de Salud y agregó que hubo un desabasto a nivel nacional, pero que ya se tienen dosis para seguir con la aplicación de la misma.