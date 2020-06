Alerta desaparición de mujer embarazada en Escobedo

Una madre de familia denunció la desaparición de su hija de 22 años, que presenta ocho meses de embarazo, de la cual no sabe su paradero desde el 1 de junio, tras salir de su casa en la colonia Villas de San Francisco, en Escobedo

Por: Estrella Gracia

Nuevo León.- Mónica Segura Temich, de 22 años de edad, tiene 8 meses de embarazo y está desaparecida desde la tarde del lunes; su familia se encuentra desesperada.

Explicaron que la joven madre se quedó de ver en el Centro de Monterrey con una mujer que se identificó como Ana Paula Covarrubias Contreras, y quien dijo ser miembro de Vifac, asociación dedicada a apoyar a mujeres embarazadas; pues le prometió ayuda económica y en especie para la llegada de su próximo bebé.

Cuando iba en camino al encuentro Mónica se comunicó con su esposo y esa fue la ultima vez que tuvieron contacto con ella y aunque han tratado de contactar a la mujer con la que se iba a ver no han tenido éxito.

"No contesta el número de teléfono con el cual se comunicaba con ella, se dio de baja en su perfil de Facebook, no sabemos más, yo le pido a esa gente que me devuelva a mi hija porque me estoy muriendo de dolor, se los pido, ayúdenme", dijo Cecilia Segura Remich, madre de la joven.

Explicó que Ana Paula contactó a su hija desde hace una semana y que incluso el pasado viernes la visitó en su casa y le llevó ropa.

"No saben el dolor que siento de no tener a mi hija, de pensar, se me viene a la mente muchísimas cosas que le pudieron haber pasado o que le puede pasar, yo con todo el corazón pido ayuda de que mi hija aparezca, de que ella esté bien, donde sea que esté, pero que aparezca, que esté bien, que vuelva ella y su bebé", expresó.

A Mónica además la esperan sus dos hijos de 7 y 3 años de edad, quienes a cada momento preguntan por ella.

"Yo les digo que ella salió, que fue al centro, pero me duele estarles mintiendo y yo necesito que mi hija vuelva, por favor", suplicó su madre.

La denuncia de su desaparición que se interpuso, también difundieron su reporte de búsqueda en redes sociales, lo que ha ocasionado que sean víctimas de extorsión, pues les han exigido hasta medio millón de pesos.