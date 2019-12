Alargan suspenso por tarifazo, funcionarios no van para el tema de tuk-tuks

Por: Olivia Martínez

El suspenso sobre el tarifazo camionero se alargó hasta después del día 9 de enero del nuevo año.

Por lo pronto, este lunes, por falta de quórum, la Comisión de Concesiones y Permisos del Consejo Estatal de Transporte suspendió la sesión que estaba programada para discutir la ampliación de rutas de los taxis de barrio, mejor conocidos como tuk-tuks o moto-taxis que ya circulan en colonias dentro de los municipios de San Pedro y Santa Catarina.

El director de la Agencia Estatal del Transporte, Noé Chávez, no asistió a esta reunión y mandó a un representante.

Y tampoco acudieron representantes de la Canaco, ni de los municipios de Guadalupe y Escobedo.

La dirigente de Únete Pueblo, Rocío Montalvo, lo consideró una falta de respeto

No hubo quórum, deberían ser seis y solamente asistieron tres. Es falta de interés, queda claro, el estar en este Consejo no es representarte tú, es representar a los ciudadanos y ahorita con eso de si nos dan el aumento o no, esa intranquilidad que tenemos los usuarios es una falta de respeto a los ciudadanos, a la población, dijo.

Y sobre el tema del aumento del 16.7 por ciento a las tarifas camioneras, esperan que la sesión, que está en permanente desde el pasado 13 de diciembre, se reanude el 9 ó 10 de enero, pero esto aún no es oficial.

Montalvo advirtió que no permitirá que la reclasificación de las rutas se dé sin que pase por la Comisión, ya que eso propiciaría que más empresas aumenten las tarifas.

Sobre el paro disfrazado de labores en el que estaría incurriendo la Ruta 400, al reducir drásticamente el número de unidades en las calles, dijo que la Agencia debe realizar una investigación.