Agradece la Iglesia Católica a los profesionales de la salud

El arzobispo Rogelio Cabrera López agradeció la labor que ha venido realizando el personal de la salud a nivel mundial, en sus cuidados por la pandemia del COVID-19, pero en especial a los del Estado de Nuevo León.

En su mensaje dominical, el jerarca de la Iglesia Católica en la entidad, dijo que hay que estar preparados para crisis que se avecina, porque explicó los estragos que causará en la economía serán severos.

"Nos admira la entrega de tantos agentes de la salud en todo el mundo, pero sobre todo de nuestros agentes de salud de aquí entre nosotros, que están dispuestos a atender siempre, para todos ellos nuestra admiración, respeto y disposición a ayudar, gracias por continuar haciendo milagros en nuestros días, nos empujan con aliento los gestos de cariño y solidaridad que muchas personas realizan por iniciativa propia o en comunidad desde su fe en Cristo o su propia nobleza humana para atender al necesitado" informo Cabrera López.

Dijo que se sabe que se viene una crisis económica y que seremos probados una vez más en la justicia y solidaridad, por lo que agradeció a todas las autoridades y al presidente de la República y al gobernador su trabajo en este tipo de crisis.

"Desde hoy muchas personas han mostrado su cariño hacia los demás y la corresponsabilidad en la salud, gracias a todas las personas de buena voluntad, pues todos juntos, independientemente de la fe personal podemos hacer un mundo mejor, como pastores de la iglesia misionera y en salida nos llena de esperanza tanta gente de la pastoral redoblar esfuerzos y buscar la manera de estar cercanos al santo pueblo de dios, sacerdotes confesando en los patios con sana distancia, exponiendo en santísimo en espacios abiertos o llevándolo por las calles, permitiendo la adoración por parte de los fieles, atendiendo a los enfermos, al menos haciendo llamadas y ofreciéndoles la oración y el ofrecimiento en la eucaristía" expresó el arzobispo.

Pidió a los sacerdotes de las iglesias, no poner en riesgo a la población y mantener las medidas de seguridad, además de exhortarlos a utilizar las redes sociales para hacer su labor, para dar consuelo, cuidando que la presencia en las redes sociales, sea la presencia de verdaderos pastores no como influencers, con alza cuellos y predicadores de su mismo, ansiosos de reconocimientos, si no como sacerdotes de corazón, sencillos, espíritu humilde, sensibles a las circunstancias y al momento de las personas.