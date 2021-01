Agradece De la O a AMLO por permitir compra de vacunas

Señaló que con la estrategia actual solo se han vacunado menos de un paciente por cada 100 personas de la población actual, por lo que urgió velocidad para que también se vacunen a los empleados de las empresas.

El Secretario de Salud Manuel de la O Cavazos, agradeció públicamente al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador por permitir a los estados y municipios la adquisición de vacunas.

Fue en la rueda de prensa diaria de actualizaciones de casos por Covid-19 que anunció que esperarán la aprobación de Cofepris para poder iniciar el proceso de compra con las principales farmacéuticas china y rusa.

"Qué bueno que el presidente aceptó que los gobiernos estatales, que los gobiernos municipales y la iniciativa privada puedan comprar vacunas.Me parece una excelente idea, sin embargo, necesitamos la aprobación de Cofepris, necesitamos la aprobación, queremos hacer las cosas bien; queremos sumarnos a la estrategia federal para poder multiplicar y sumar acciones para salvar vidas, tenemos que hacerlo más veloz y que toda la población vulnerable de nuestro estado se vacune", dijo.

"Hoy estamos en una carrera contra el tiempo es por eso que estoy convencido que debemos de ser más veloces y que la compra se haga junto con los empresarios"

Finalmente, aseguró que comprarán la vacuna de forma transparente y sin intermediarios.

"Queremos hacerlo de una manera transparente, sin intermediarios, sin lucro prácticamente que sea directo de laboratorio para conseguir un precio de los más económicos. Que nadie se gane un peso.

"Tenemos que salvar vidas hoy no es manera de hacer negocio más con un tema tan sensible cómo son las vidas humanas, sin embargo, no es fácil estamos insistiendo en adquirir las vacunas, ese es un tema que hoy es de suma interés para nuestro país para todos los los países del mundo"

Recordar que hace una semana el Gobierno del Estado anunció que harían la compra de las vacunas aunque no estuvieran avaladas por la Cofepris.