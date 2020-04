Afirma Tony Pena que contagio de coronavirus lo sorprendió, pero nunca tuvo miedo

Tony Pena, el primer paciente diagnosticado con coronavirus en Nuevo León, compartió su testimonio sobre la forma en que combatió la enfermedad de la cual se recuperó satisfactoriamente

INFO7

Por: Ernesto Ochoa

Un virus le arrebató su sentido del olfato y del gusto, pero también le dio otra oportunidad de vivir y dar esperanza a personas infectadas.



Es el paciente cero de Covid 19 en Nuevo León.



Antonio Pena, dio su testimonio en la rueda de prensa de avance de coronavirus en Palacio de Gobierno.



"Si un poco de sorpresa, pero nunca miedo".



"Todos los síntomas se me quitaron excepto la anosmia es la perdida del olfato lo que tomo y lo que como no me sabe".



Antonio Pena, residente del municipio de San Pedro, se contagió de la cepa de coronavirus en España, en un viaje de trabajo a finales de febrero.



"En España estaba como si nada, ninguna medida a pesar que ya tenían bastantes casos de Covid".



"Todos los restaurantes y las calles todo estaba lleno".



Al regresar a Monterrey, el 5 de marzo comenzó a sentir síntomas parecidos a los de un resfriado.



La prueba se la realizaron el 9 de marzo, y al día siguiente le notificaron que resultó positivo a Covid-19



"Y en todo el mundo han estado rebasados".



"Las medidas pueden parecer exageradas".



"Por respeto a la vida misma, a la profesión médica yo le pediría a la población guárdense, cuídense."



Con aislamiento respiratorio y tratamiento ambulatorio en 14 días, Tony se ha logrado recuperar.



El 28 de marzo a Tony le extrajeron 2.5 litros de su plasma que contienen anticuerpos.



Su donación ya ayudó a mejorar la salud de dos pacientes infectados.



De acuerdo a estudios médicos realizados en China y Corea del Sur pacientes que han sido tratados con plasma de personas que resultaron contagiadas se han recuperado y otros han mostrado mejoría.



Hoy en el estado existen 105 personas que lograron recuperarse a esta enfermedad emergente.