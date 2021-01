Afirma Bronco que un semáforo más en rojo y cerrarán los sábados

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo que de no bajar los contagios y las hospitalizaciones por Covid-19, anticipa que ya no solo serán los domingos el cierre de comercios sino que lo extendería también los sábados

| 18/01/2021 | ionicons-v5-c 12:31 | Rosalinda Tovar |

Al término de la toma de posesión y protesta del general Andrés Valencia, como Comandante de la 7/a Zona Militar, el mandatario señaló que en caso de que otro indicador cambie a rojo, se van a tener que tomar acciones drásticas.

“Vamos a ver esta semana, quizá si la gente no hace caso vamos a tener que cerrar el sábado también, eso depende de la sociedad.

“Si hay un semáforo más rojo, tenemos que cerrar. La recomendación que ya nos hizo el semáforo nacional es cierra todo y nosotros dijimos -danos chance-, vamos a ver cómo reacciona la sociedad”, indicó.

De igual forma hizo un llamado a la población a abastecerse el resto de la semana, de lo contrario a aguantar ese lapso sin comer.

“Si te pagan el sábado espérate al lunes, no te vas a morir por un día que no comas ¿prefieres morirte en el hospital? si yo me puedo quedar sin comer un día sí, es mi sobrevivencia”, consideró.

Por último, Rodríguez añadió que si eso no es suficiente ampliarían el cierre a tres días.