Afecta contingencia por coronavirus a 500 mil empleos de la industria restaurantera en NL

La contingencia por el coronavirus está afectando a 500 mil empleos directos e indirectos de la industria restaurantera de Nuevo León

Por: Olivia Martínez

Hay 21 mil restaurantes en la entidad. De ellos 4 mil 200, es decir, el 20 por ciento, ya cerraron en su totalidad mientras que 16 mil 800, que representan el 80 por ciento, sigue con su cocina abierta, pero sin comensales, con trabajadores preparando los pedidos, que la clientela pasa a recoger como los que se envían a domicilio.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos (Canirac) en la entidad, Jorge Moeller Villar, dijo que la mayoría de los negocios de comida siguen abiertos, con el reforzamiento de las medidas de higiene y también manteniendo la distancia entre las mesas para evitar aglomeración de comensales

Advirtió que los daños causados al sector por las medidas ordenadas por las autoridades debido al covid-19 no se podrán cuantificar sino hasta que termine esta contingencia, pero es obvio que serán muy superiores a los daños que provocó la epidemia de la influenza, en el 2009.

"Va a haber gente que va a perder su trabajo porque va a haber cierres de negocio, va a haber negocios que van a cerrar por la instrucción, pero que ya no podrán abrir", explicó.

te puede interesar Decreta López Obrador que adultos mayores vayan a casa con goce de sueldo

"En el 2009, la influenza que tuvimos repercutió en 60 mil millones de pesos, que era un 7 por ciento del Producto Interno Bruto... creo que va a ser muchísimo más fuerte que la de la influenza.No sabemos si va a ser una semana o dos o tres semanas, o un mes", aclaró.

El representante de la Canirac urgió a que el gobierno concrete las facilidades anunciadas para mitigar el golpe al sector, como son las prórrogas para cumplimiento de obligaciones y los financiamientos.

"No, nosotros no estamos pidiendo condonación, nosotros estamos buscando facilidades, no queremos sacarle provecho a la crisis", sostuvo.

Y le pidió a la comunidad solidarizarse con esta industria a estratégica, ya que si medio millón de comensales piden a domicilio un platillo de 200 pesos, se generarán 100 millones de pesos por semana.

"Es el ayúdate, que yo te ayudaré", comentó.

Los restauranteros se comprometieron a reforzar las medidas de limpieza y desinfección de mesas y menús, para evitar la propagación del virus, dejar una distancia de metro y medio entre cada mesa y quitar algunas de ellas, dejando libres las que estén en medio de otras