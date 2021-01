Afecta a comerciantes del Mesón Estrella cierre del domingo, tienen que rematar mercancía

El aguacate que en los supermercado esta a $46.90 el kilo, Roberto lo está rematando en $10 pesos

| 04/01/2021 | ionicons-v5-c 11:53 | Elizabeth Cruz |

Remates de fruta, verdura y otros productos, es como comerciantes del Mesón Estrella han tenido que vender su mercancía.

Los oferentes dijeron a los micrófonos de AZTECA NOTICIAS que las pérdidas fueron grandes a consecuencia del cierre de los domingos.



Héctor Jaime, quien vende fruta, dijo que el domingo no los dejaron operar y por ello la mercancía que habían surtido con anterioridad se les quedó.



"Todo se echó a perder, estas manzanas son caras y pues mire, se maduraron. Ahora tengo que rematar todo, el plátano igual, el mango y otras frutas que ya no pude vender el domingo, que es cuando tengo más clientes", afirmó.



El aguacate que en los supermercado esta a $46.90 el kilo, Roberto lo está rematando en $10 pesos.



"Se quedaron cajas, perdimos todo por el cierre del domingo y ahora no tenemos que venderlo así maduro. El plátano, la lechuga..."



Mencionaron que las otras frutas y verduras las mantienen al precio del año pasado, esto también para no afectar la economía de los clientes.