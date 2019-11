AET desmiente denuncia de conductor de Uber

Por: Rosalinda Tovar





Después de que un chófer de Uber denunció que fue inspeccionado, pese a que no estaba trabajando, la Agencia Estatal de Transporte desmintió el hecho y aseguró que el conductor si traía pasaje.

Ayer, circuló en redes sociales un vídeo en el que un chófer de esta plataforma digital discutía con un agente de la dependencia, en la que mencionaba que no estaba trabajando y que traía a su familia, sin embargo, la situación según el titular de la AET, Noé Chávez no fue así.

"Si traía (pasaje), yo tengo el vídeo de nosotros, el de la patrulla y se los puedo enseñar pero no quiero caer en polémicas, todas las patrullas traen vídeo, y todos los inspectores traen una bodycam, entonces no vamos a caer, ya les llamé la atención que no se presten a polémicas, no puedes parar a nadie que no traiga pasaje, si está parado en alguna base en cualquier lado ahí lo puedes detener", detalló.

Chávez mencionó que existen molestias por los conductores de uber, didi, caibify, debido a que no estaban acostumbrados a ser revisados, y esto es un proceso de transición.

"Estamos en un periodo de transición, no estaban acostumbrado a que los revisaran, hoy en día los están revisando, algunos estarán enojados, ya les di instrucciones a todos los agentes operativos que solamente cuando traigan pasaje es cuando lo pueden abordar porque es en el momento en que están haciendo un servicio, que mientras no, no lo pueden hacer" apuntó.

Respecto a las multas por daños en el vehículo, que también ha sido queja, el director de la AET asentó que estás son parte del reglamento y se aplica tanto a taxis como a los conductores de las plataformas, no obstante, primero se les hace una amonestación y si reinciden ya se les aplica.

"Cuando traigan un golpe en el coche es parte del reglamento, los van a amonestar, si vuelven a ser parados ya los van a infraccionar y como así lo hacemos con los taxis, los amonestamos, los paramos pasados días y si no han reparado, se les pone la infracción, pero el cinturón, no portar licencia, el ir hablando por teléfono, no está en juego", remarcó.

Por último, Chávez exhorto a los conductores de las plataformas digitales a que sí se sienten violentados sus derechos por los inspectores, se comuniquen en el momento al departamento de operaciones de la compañía, que a su vez hablará con los subdirectores de operaciones de la AET para aclarar cualquier situación.