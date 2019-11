AET desconoce si transportistas harán paro por falta de incremento

Por: Rosalinda Tovar





Solo un 30 por ciento de los transportistas confirman que mantendrán el servicio aunque no haya incrementos.

Así lo aseguró el director de la Agencia Estatal de Transporte, Noé Chávez Montemayor, quien sostuvo que se ha reunido con tres empresarios, los cuales aseguran que seguirán operando, aún sin autorizar un ajuste tarifario.

"Me he reunido con 3 transportistas y los tres me han dicho que como sea van a seguir dando el servicio y que no nos preocupemos por un paro", declaró.

"Son de los más grandes, ellos han manifestado que no nos preocupemos, representan un 30% del gremio" expresó Chávez.

Ante este número, se le cuestionó al titular de la AET que si no hay temor que el resto, es decir, el 70 por ciento si vaya por un paro a lo que respondió:"Desconozco si vaya a ver un paro".

Así mismo, con respecto a la decisión de transparentar la sesión ordinaria, tal y como lo pidió el colectivo Únete Pueblo, detalló que esa orden le corresponde a la directora del CETyV, Elizabeth Garza.

"Pedían dos cosas, que el voto fuera abierto y que la sesión fuera abierta, esto no lo hemos revisado y no me toca a mí le toca Elizabeth decir, porque ella es la encargada", refirió.

En relación al voto abierto, Chávez mencionó que este será a 'mano alzada' como se ha dado en las sesiones pasadas.

El CETyV sesionará el próximo 13 de diciembre a las 13:00 horas en la Torre Administrativa, convocatoria que será lanzada la semana entrante.