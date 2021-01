Advierte Salud de venta apócrifa de vacunas Moderna; llama a no comprarlas

Informó que por el momento la vacuna disponible en el país es la alemana Pfizer

El Secretario de Salud en Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, advirtió en la rueda de prensa sobre Coronavirus, de la venta apócrifa de vacunas contra el Covid-19.

Aunque no mencionó el medio por el que se difundió la venta, exhortó a la población a no adquirir esta inyección que la hacen pasar como de la farmacéutica Moderna, que supuestamente previene del nuevo Coronavirus, y la cual dijo que contiene agua, no anticuerpos.

"A propósito (también) sale un aviso de Cofepris que hay algunas algunas empresas que están aplicando vacuna Moderna aquí en México y puede ser una una falsa"

Informó que por el momento la vacuna disponible en el país es la alemana Pfizer, por lo que pidió no caer en engaños y evitar fraudes así como dañar su salud.

"Ahorita la única vacuna disponible en nuestro país es la de Pfizer, es la única. Hay perversos, hay gente mala que para hacer negocio y lograr con la población pueden vender las vacunas falsas y que es agua y ustedes van a pensar que tienen anticuerpos y no tienen anticuerpos, así que siempre hay que confiar en las autoridades de salud para aplicarse la vacuna", pidió.