Advierte gobierno de Nuevo León que solo se podrán reabrir actividades esenciales

El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, expresó que los alcaldes podrán hacer planes de reabrir actividades siempre y cuando sean del sector esencial, pero en el caso de la construcción estarían violando la ley

Por: Rosalinda Tovar

Después que diversos alcaldes han declarado que comenzarán la reactivación gradual de algunas empresas como la de la construcción, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón expuso que esto no es posible ya que estás no forman parte del decreto federal, por lo que de hacer esta reapertura violarían la ley.

Tras un evento que tuvo esta mañana, el mandatario señaló que están trabajando para crear un plan para reiniciar las operaciones de empresas, pero por el momento ninguna autoridad puede definir fechas, puesto que quien decide es la evolución de la pandemia por el coronavirus.

"No podrá ser (reactivación) nadie puede reactivar ninguna actividad que no esté establecida en el decreto presidencial. Es buena intención es una preocupación válida de los presidentes municipales, pero el único que nos puede decir cuándo, es el virus", indicó.

Rodríguez dijo que pueden hacerlo si cerraron sectores que forman parte de las actividades esenciales como el caso de San Pedro que suspendió restaurantes, pero que estos si forman parte este rubro por lo que ahí si aplicaría.

"Él puede abrir lo que es esencial creo que hizo acciones de emergencia en el momento en el que tuvo los problemas de contagio y cerró algunos negocios que son esenciales los restaurantes por ejemplo qué son esenciales y pueden abrir con las medidas que ha establecido la secretaría de salud esa actividad puede hacerse, No la construcción", remarcó.

Respecto a si habrá sanciones para los ediles insistió que no tiene porqué haber confronta, ya que esto esta en la ley, además que ya existe coordinación por el estado y los municipios para llegar a acuerdos.

"La ley es muy clara y nadie de nosotros tiene que violar la ley y más cuando en una situación que puede ser un riesgo para muchos. Platicaremos con Miguel en ese sentido para ponernos de acuerdo y no ir en situaciones que finalmente luego vayan a causar un problema.

"Roberto Russildi es el responsable de la coordinación y así lo he instruido; yo he platicado con los alcaldes, todo ellos lo hacen de buena fé, todos ellos lo hacen con la intención de ayudar. Nos pondremos de acuerdo, no nos vamos a confrontar", concretó.