Adultos mayores piden libertad para salir; aseguran que 'encierro enferma'

Mientras Salud estatal les prohíbe entrar a cines, casinos y otros negocios, suben casos de depresión y demencia en mayores de 65 años

| 09/09/2020 | ionicons-v5-c 08:23 | - Andrea Rodríguez |

Nuevo León.- El encierro prolongado de adultos mayores, si bien busca cuidar su salud, podría estar generando el efecto contrario en ellos.

Tanto especialistas como testimonios de personas mayores señalan que las restricciones han provocado daños a su salud con cuadros de depresión, tristeza y ansiedad.

Todo por no poder salir, no ser admitidos en diversos comercios y no poder visitar o ser visitados por sus familiares.

De acuerdo con cifras de Salud de NL, los adultos mayores son los que más riesgo corren con el contagio del Covid-19, pues casi el 60% de los muertos atribuidos al virus tenía más de 65 años y el índice de mortalidad por Covid en esta población es de 22 por ciento.

Sin embargo, encerrarlos también plantea un problema. A decir de expertos, la soledad y la depresión pasan de causar enfermedades emocionales a deteriorar la salud física.

Esto, en el caso de los adultos mayores, puede generar un riesgo al bajarles sus defensas, lo cual puede llegar a ser tan o más peligroso que el salir a la calle.

te puede interesar Acuerda Rusia envío de 32 millones de vacunas contra el Covid-19 a México a partir de noviembre

"Que sean ellos (los que decidan si salen). Ahorita más que nunca las personas mayores necesitan sentirse útiles. Para algunos su única distracción era ir a caminar, al centro comercial y al no permitírselos está habiendo mucha depresión", señaló Teresa Villarreal, presidenta del Consejo Técnico de la Procuraduría del Adulto Mayor.