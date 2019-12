Adrián de la Garza asegura que no otorgará permisos para Ferias del Cohete

Por: Andrea Rodríguez





El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, mencionó que no otorgará permisos para instalar Ferias del Cohete en el municipio, aunque ya tiene alrededor de tres solicitudes estás serán negadas.

"Sí se recibieron solicitudes para instalar Ferias del Cohete, pero yo le he dado instrucciones a la gente de ayuntamiento que no se autoricen, al menos en monterrey. La idea es buena si queremos participar todos en el sentido para ayudar en la no contaminación de nuestro aire y ambiente, pues que nadie de los municipios lo hagan.

"Entiendo que algunos municipios lo van a hacer pero en el caso de Monterrey vamos a cumplir nosotros con nuestra parte de no autorizar Ferias del Cohete", mencionó el alcalde.

De igual forma señaló que si ya existen algunas ferias que estén funcionando se van a cerrar porque no hay permisos para instalarlas.

Agregó que en los eventos que se realicen en el municipio no se utilizará pirotecnia como fue en el caso del domingo cuando se realizó el encendido del pino en Monterrey.

"Tuvimos el encendido del pino donde tradicionalmente se utilizaba pirotecnia pero ahora no utilizamos, ninguna actividad con pirotecnia", dijo.

En el caso de los mercados rodantes donde el ocasiones se instalan diversos puestos que venden pirotecnia dijo se estarán haciendo revisiones constantemente por parte de Protección Civil pues estos negocios no van a cumplir con las condiciones que tiene la dependencia.