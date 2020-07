Adolescente se quita la vida tras discutir por un celular con su familia

Foto: Web

La madre declaró que el suicidio tomó lugar luego de que le arrebató su teléfono celular tras una discusión con su hermana

Por: Redacción Web

Saltillo.- Un adolescente de 16 años de edad decidió terminar con su vida, presuntamente luego de una discusión con su hermana.

Los hechos ocurrieron frente a su domicilio situado en la colonia Flores Magón durante la tarde del día de ayer.

Madre afirma que ocurrió tras discusión

De acuerdo con la declaración que dio la madre, el adolescente discutía con su hermana por el derecho a usar un teléfono celular, el cual presuntamente le pertenecía al occiso y su hermana quería que se lo prestara.

Ante la acalorada discusión, la madre optó por arrebatarles el teléfono para que no discutieran, posteriormente el adolescente salió enojado del domicilio, minutos después, al ver que no volvía, decidieron ir a buscarlo, sin embargo, al abrir la puerta, se encontraron con que él ya había muerto tras haberse ahorcado frente a su casa.

Ante ello, la familia se apresuró a cortar la cuerda que lo mantenía suspendido del cuello y pronto lo llevaron a bordo de un auto particular a una estación de bomberos, donde por desgracia no pudieron hacer nada para ayudarlo debido a que ya no contaba con signos vitales.

Se desconoce si padecía depresión o ansiedad

Por el momento se desconoce con certeza lo que llevó a este joven a terminar con su vida, pues es probable que la discusión no fuera su única motivación para cometer el auto atentado, puede que atravesara por momentos difíciles, padeciera de depresión o alguna otra afección.

Finalmente, elementos de la policía Ministerial se dirigieron hasta el domicilio en que ocurrieron los hechos para ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones de la Semefo para realizarle una autopsia de ley.

(Con información de Vanguardia)