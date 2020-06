Acusan familiares de pacientes, los forzan a ser Covid

Familias de la zona metropolitana denunciaron que a pacientes que no tienen ningún síntoma y hasta salieron negativos en la prueba de Covid-19, se les trata de forzar a ser clasificados como contagiados

INFO7

Por: Ernesto Ochoa

Nuevo León.- Por la simple sospecha se les etiqueta como "paciente Covid" y se les envía a la zona de infectados donde, si no tienen el virus son expuestos a contraerlo.

Un caso que ilustra esta situación es el de Teresa Sandoval, de 80 años de edad, quien el pasado 2 de junio por la mañana ingresó por una complicación de diabetes a la Clínica 17 del IMSS.

Los médicos le dijeron a la familia que la iban a enviar con los pacientes Covid porque traía flemas, pero, según ellos, no era así y pelearon hasta impedirlo pues de lo contrario ya nunca más verían a la mujer.

"Me dice la doctora que tenían que hacerle forzosamente el análisis de coronavirus porque eran órdenes de gobierno, tuvieran o no (síntomas), era general; (decía) que mi mamá tenía flema, que tenía que entrar forzosamente al coronavirus y ahí ya no la íbamos a poder ver", denunció Patricia Hernández, hija de la mujer fallecida.

Finalmente, a las 6:00 de la tarde, la vecina de la colonia Libertadores de América, de Monterrey, presentó muerte cerebral y falleció y aunque en el acta de defunción no le pusieron por "Covid", la familia denunció que no le dieron el tratamiento adecuado porque quedó la sospecha de que tenía el virus.

"Mi mamá no iba enferma de eso, mi mamá tenía anemia y tenían que ponerle un trasplante de sangre, pero nunca hicieron eso, esos se manejaron por coronavirus".

"Para mi es una mentira porque toda la gente que llega ahí con cualquier falla respiratoria ya es coronavirus, ellos lo quieren hacer pasar así, o sea, son órdenes del gobierno, como dijo la doctora; los quieren asociar y los pasan para allá (al área Covid), la gente ya no sale viva".

Los familiares de la occisa pelearon para que no les pusieran en el acta la muerte por coronavirus, les entregaron el cuerpo y lo velaron.

Este caso ocurrió en una clínica del Seguro Social, pero el control y conteo de los casos del nuevo virus está en manos de la Secretaría de Salud del estado.

Se presume que existen más casos donde familias denuncian que a los pacientes de grupo vulnerables y con comorbilidad los quieren convertir en infectados.