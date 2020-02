Acusan a policías de Fuerza Civil de golpear a un niño con autismo

Por: Alberto Vásquez

Una vez más los policías de Fuerza Civil están en el ojo del huracán, ahora por golpear de manera brutal, según las lesiones, a un niño de apenas 13 años con problemas de autismo.

Los hechos se registraron en la zona Norte de la Ciudad, sobre las calles de 20 de Noviembre y Humanismo Social a espaldas de lo que fuera el Penal del Topo Chico, según informó Ramón Eduardo Nava Hernández, padre del afectado.

"Mi hijo tiene autismo, él se va al campo, atrás de lo que era en penal del topo chico, él va a jugar un rato, porque a él le gustan los dinosaurios y todo eso, pero cuando ya venía de regreso, eran como las 11 de la noche, viene de regreso y lo intercepta la policía, la granadera con los 4 elementos y le preguntan que dónde había dejado la bolsa, la que se robó, que traía una Laptop, a lo que el niño contestó que no se había robado nada, que él venía del campo y que no se había robado nada, de bajan los oficiales y tumbaron dice mi hijo, lo empiezan a patear, le ponen un pie en el pecho, lo agarran del pescuezo, tiene sus marcas en el cuello y lo esposan, lo suben a la patrulla y me lo dejan más adelante en la colonia del Maestro". explicó Ramón Eduardo Nava.

Nava Hernández está pidiendo justicia, porque el niño tiene problemas déficit de atención por lo que piden caiga todo el peso de la ley.

La denuncia de hechos fue presentada ante el CODE y espera de pueda resolver la agresión en contra de su hijo.

Este es el segundo caso en menos de un mes en contra de los policías de Fuerza Civil, ya que en el primero fueron señalados de abusar de una joven de 15 años.