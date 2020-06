Acusan a directora de reprobar a 70 alumnos de secundaria por no tener internet

Un grupo de padres de familia denunciaron a la directora de una secundaria que reprobó a presuntamente entre 60 y 70 alumnos por no presentar sus trabajos y exámenes en línea

Por: Ernesto Ochoa

Las familias argumentaron no contar con recursos para tener internet debido a que la pandemia de Covid-19 afectó severamente su economía.

"La directora ya nos reprobó a varios hijos y haga de cuenta que quiere internet y no tenemos trabajo y no se presta para nada ya reprobó a casi todos. Reprobó entre 60 y 70 alumnos", denunció un padre de familia.

Los padres de los estudiantes se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno la tarde de este lunes.

Denunciaron a la directora de la Secundaria 74 ubicada en el sector de San Bernabé, en Monterrey.

"No contamos con trabajo".

"De hecho ahí están los trabajos y no se prestan es que no tenemos WhatsApp no tenemos ya ni para el camión".

"No quiere recibir trabajo de nuestros hijos".

Porque ahí están los trabajos, todos los trabajos de los niños porque no tienen internet, no hay internet, la situación en la que estamos".

"Que reciban los trabajos y que saquen a la directora de ahí que es bien prepotente", expresó una manifestante.

Ante la emergencia sanitaria por la pandemia las clases presenciales quedaron suspendidas.

Y las autoridades de Educación apostaron por rescatar el ciclo escolar con un programa de clases virtuales para aplicaciones de celulares y equipo de computo.

Sin embargo, aún muchas familias carecen de esta red de comunicación.

El ciclo escolar acabó en línea y todo indica que así iniciará.