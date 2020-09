Acusa ONG de plagio a Movimiento Ciudadano

La asociación 'Evolución Mexicana' denunció que la institución política usó su nombre y logotipo como parte de una campaña

| 10/09/2020 | ionicons-v5-c 15:24 | Rosalinda Tovar |

Nuevo León.- La asociación "Evolución Mexicana" protestó hoy afuera de las instalaciones estatales de Movimiento Ciudadano, donde los acusaron de plagio.

Lo anterior al indicar, que la institución política usó su nombre y logotipo como parte de una campaña del partido naranja.

"Resulta que éstos se quieren pasar de vivos y lanzan una campaña a nivel nacional usando nuestro nombre y nuestro logotipo; sin consultarnos y sin preguntarnos, nosotros no podemos aceptar el plagio. Nosotros no podemos aceptar que están diciendo que quieren hacer las cosas diferentes cuando están cayendo en las mismas mañas y no lo vamos a permitir", indicó María Elena Assafad, integrante de la Ong.

Señaló que desde hace 11 años se cuentan con los derechos del nombre, por lo que exigen que MC deje de usar esta imagen.

"Nuestra exigencia es que le quiten el nombre nuestro nombre a su campaña y no podemos permitir porque esto ya es una agresión total a las Ong´s ciudadanas, que batallamos y que trabajamos y que hemos tenido todos los logros", continuó.

A través de una manifestación pacífica los integrantes de la asociación se colocaron frente a la sede del partido, en donde entregaron un comunicado en las oficinas.

Más tarde, arribaron policías de Monterrey, que después de solicitarles sus datos permanecieron en el lugar hasta el retiro de los denunciantes.