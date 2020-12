Acusa Mauricio Fernández que Miguel Treviño ha dado un "montonal de despensas"

A solo unas semanas de que fuera operado de la próstata, el ex alcalde de San Pedro, informó que se encuentra bien de salud y que podrá continuar participando en las elecciones

| 31/12/2020 | ionicons-v5-c 15:20 | Elizabeth Cruz |

Al presentar su módulo para la recolección de firmas ciudadanas como parte de su apoyo para lograr la candidatura a alcaldía, el precandidato por el PAN, Mauricio Fernández aceptó que este proceso electoral será difícil.

En entrevista a los medios de comunicación, el también tres veces alcalde de San Pedro, manifestó que sus campañas han sido difíciles históricamente aunque ahora tiene una leve desventaja aunque no quitó el dedo del renglón al asegurar que el albiazul volverá a colocarse en esta ciudad.

"Sí yo tengo confianza de que así sea. No es un proceso fácil, Miguel le ha invertido una fortuna a las redes sociales y cosas relacionadas también por el cuento del Covid, ha dado un montonal de despensas; que si no hubiera Covid eso no se le hubiera permitido", criticó.

FOTO: Elizabeth Cruz

Sostuvo que pese a lo anterior, su trayectoria y experiencia lo respaldan así como un proyecto a largo plazo que, según él, no lo pueden garantizar los candidatos independientes.

E incluso, hizo énfasis en su reciente operación en la que le extirparon un tumor de la próstata, el ex alcalde de San Pedro, informó que se encuentra bien de salud y que podrá continuar participando en las elecciones.

"Es un proyecto a largo plazo cosa que los independientes no tienen ellos están a una visión de corto plazo y no pueden hacerlo a largo plazo porque van de entrada por salida", dijo.

Fernández Garza, dijo que su objetivo es hacer una campaña diferente a la de procesos anteriores al comprometerse en no improvisar como lo ha hecho Miguel Treviño en su trienio.

"De hecho creo que Miguel ya lleva ahorita tres secretarios generales, lleva tres secretarios de obras públicas, tres de desarrollo social y tres propuestas diferentes de seguridad y yo nunca hice eso", aseguró "no puedes estar cada año cambiando todas las secretarías y a toda la gente que está ahí trabajando y otra vez empezar de cero", indicó.

Añadió que se siente seguro de que será elegido como candidato a la Alcaldía, pues las personas le piden que regrese a gobernar.

"Yo sin duda te puedo decir que con mucha gente con la que platica, me ha manifestado que ojalá y volviera, me lo han pedido muchísimo para la gubernatura y también para la alcaldía"