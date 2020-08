Acusa alcalde de Cadereyta golpeteo político en su contra por parte del PAN

El edil Ernesto Quintanilla Villarreal, advirtió que se desatará un golpeteo político en su contra por parte del Partido Acción Nacional

Ante el acercamiento a los tiempos electorales, el alcalde de Cadereyta Jiménez, Ernesto Quintanilla Villarreal, advirtió que se desatará un golpeteo político en su contra, proveniente principalmente del Partido Acción Nacional.

El edil indicó que en redes sociales y medios de comunicación han detectado una serie de señalamientos sin sustento que lo difaman, por lo que estima que según vaya pasando los días y se acerquen los tiempos electorales, este tipo de material aumente.

"Es una situación que lo hemos estado valorando desde el inicio de los golpeteos, se me hace muy raro que ese tipo de comentarios, y ahora que se acerca el tema electoral lo estén sacando y lo estén pegando", mencionó el edil.

Además el munícipe indicó que algunos de los temas que han estado sacando en su contra son de hace meses y estos ya han sido resueltos, por lo que dijo cuenta con la documentación necesaria para presentarla a la instancia correspondiente que así lo requiera.

"Yo estoy muy tranquilo, daré todo a la instancia correspondiente, están mis declaraciones de impuestos, declaración anual de mi patrimonio y estaré atento a lo que la instancia correspondiente nos pueda solicitar.

"Siempre estaré a disposición de las instancias, yo soy un creyente de las instituciones públicas y más de la justicia, estaré al pendiente si tenemos que estar ahí en alguna de las Fiscalías, de la instancia correspondiente ahí estaremos con toda la documentación", señaló Quintanilla Villarreal.

El alcalde ve que esto va a seguir, sin embargo mencionó ya están trabajando sus abogados en el tema legal preparando una demanda para que se repare el daño de la información de lo que están diciendo y asegurando sus detractores.

Quintanilla señaló que no nada más se dedica al tema político pues es empresario y sus ranchos familiares datan de 1974 por lo que ha podido hacerse de patrimonios también por sus demás negocios.

"La ley no le prohíbe hacer una transacción mercantil por ser alcalde, creo que los tipos de cuestiones políticas siempre vamos a estar bajo la lupa y nos van a estar atacando, pero yo tengo como sustentarlo.

"El llamado es, ya que estamos entrando a la etapa política, a trabajar en equipo hacía la ciudadanía, yo creo que la ciudadanía me conoce, saben quién es Ernesto Quintanilla, de dónde viene y qué tiene, lo que les recomiendo es que traten de trabajar con la ciudadanía no con golpeos políticos porque no les va a redituar", indicó el edil.