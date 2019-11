Acusa a gobierno de El Bronco de decir verdades a medias del dron

Acusa a gobierno de decir "verdades a medias" en caso de dron; esa indagatoria y la de la broncosuegra se concluirán antes de fin de año

Noticias de hoy - 13/11/2019 10:37 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

El Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, acusó al gobierno de El Bronco de decir verdades a medias y contar maravillas en el caso del dron.

Y garantizó que la investigación de ese caso y el de la broncosuegra se terminarán antes de que finalice este año.

El Fiscal reveló que la orden de comprar el dron, no la dio esta dependencia, que dirigía Bernardo González, sino el secretario ejecutivo de la Secretaría General de Gobierno, por recomendaciones de Organizaciones No Gubernamentales que no identificó.

Al comparecer en el marco de la glosa por el Cuarto Informe de Gobierno, el Fiscal fue cuestionado por los diputados por esos dos actos de corrupción del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco: uno, el de la aeronave inservible por la que se pagaron 57 millones de pesos, y el otro el de la suegra del gobernador, a la que se le dio un elevado aumento salarial para beneficiarla con una jugosa pensión.

Una cosa es lo que hayan dicho aquí: a mí me tocó observar la primera comparecencia que hicieron y yo siento que fueron verdades a medias lo que vinieron a decir, de lo que tenemos nosotros dentro de las carpetas, porque hablaban de todas las maravillas que podía hacer el aparato, sostuvo.

Puede interesarte...

Aclaró que entre el 80 y 90 por ciento del tiempo que ha pasado desde su compra, el dron ha estado en el negocio del proveedor, por lo que no es fácil creer esas maravillas.

En el caso de la broncosuegra, Teresa Martínez, el funcionario ofreció llegar al fondo del tema.

Y de las broncofirmas, la Fiscalía no sabe cuándo terminará la indagatoria, ya que de los 570 burócratas implicados en recolectar rúbricas en días y horas hábiles para la campaña de El Bronco, aún hay 70 servidores públicos que no han sido localizados para declarar.