Activistas denuncian ante Profepa que suspenda la obra del viaducto en el río Santa Catarina

Por: Rosalinda Tovar

Activistas y organizaciones civiles, acudieron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para emitir una denuncia popular contra la obra del viaducto en el río Santa Catarina, la cual tiene por objetivo que se suspendan los trabajos, al menos de inicio temporalmente.

Los colectivos "Nosotros", "Pueblo Bicicletero", "Comité Ecológico Interescolar", "Movimiento Ambientalista", "A tu salud", entre otros defensores del ambiente manifestaron que no se están cumpliendo los trazos que marcó la Semarnat, por lo que la empresa Roadis comete una ilegalidad con el acto.

De acuerdo a los denunciantes, son 6 kilómetros en los que se está construyendo fuera de lo autorizado, mientras que el proyecto es de 7.9 kilómetros, mismo que desde que se anunció ha sido rechazado por expertos en la materia ya que aseguran viola la ley de aguas nacionales y criterios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Liliana Flores, de "Nosotros", señaló que a través del documento se fundamenta que la construcción se está realizando fuera del trazo del permiso que otorgó la autoridad federal que se aprobó en 2015, por lo que confían en que haya una respuesta rápida y positiva a su exigencia.

"Esta denuncia está interpuesta apegada a derecho, según lo tienen que responder en los tiempos que la ley le marca, pero además esta denuncia popular está perfectamente bien fundamentada y se demuestra que están construyendo fuera del trazo del único permiso que es público es el de la Semarnat que aprobó en el 2015 y hasta hoy no han publicado ninguna otra modificación, por ende se tiene que construir en el trazo aprobado", remarcó.

Añadió que se tiene previsto interponer dos recursos más de amparo para frenar la obra, adicional al que ya se realizó el pasado 5 de febrero ante el Poder Judicial de la Federación, el cual en un inicio fue rechazado, pero luego de presentar una queja se sometió a análisis.

Por su parte, la activista Ximena Peredo detalló que no además de salirse del trazo, el proyecto no cumple con el manejo de residuos y los trabajos de humectación que requiere la obra.

"Se están construyendo fuera del trazo, no se está haciendo un manejo correcto en residuos vegetales y en el tema de calidad del aire, no están haciendo los trabajos de humectación que están obligados de acuerdo a la autorización de permiso; en torno a estos tres aspectos serían las circunstancias que no se está cumpliendo y que nosotros consideramos que son suficientes para clausurar las obras de manera temporal y entrar en el proceso de revocación", indicó.