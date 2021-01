Abre las puertas Partido Encuentro Solidario a Víctor Fuentes

Evita senador panista abundar si dejaría el PAN, pero reitera que defenderá su proyecto ´hasta el final´

| 12/01/2021 | ionicons-v5-c 09:35 | - Rosalinda Tovar |

El Partido Encuentro Solidario abrió sus puertas al senador panista Víctor Fuentes para que pueda representarlos en las elecciones del 6 de junio como su candidato a gobernador.

De esta forma el legislador se mantiene "con vida" en la pelea por la gubernatura de Nuevo León.

En entrevista, Jorge Ruiz Velazco, dirigente de ese partido, y Ernesto Vargas D´Alessio, diputado federal del mismo, dijeron que Fuentes es "afín" al proyecto e ideología del PES y que además ha hecho un "buen trabajo" por lo cual "con gusto" lo recibirían.

"Con gusto lo recibimos, si él viniera, lo recibiríamos y lo escucharíamos.

"Hemos oído su discurso, lo conocemos, es público, y creemos que es un discurso similar al nuestro, creemos que es una persona afín a nuestro partido, es por esa razón, desde ahorita, que yo le digo que atenderíamos el llamado si él nos buscara", indicó Ruiz Velazco.

El PES no ha definido su candidato a la gubernatura de Nuevo León, al igual que no lo han hecho otros dos partidos de nueva creación, como lo son Redes Sociales Progresistas y Partido Fuerza Social (ambos considerados más "afines" a Morena).

te puede interesar Que siempre no ratificación de candidaturas panistas serán mañana

Por su parte, Vargas D'Alessio afirmó que Fuentes es un "político correcto" y que a diferencia del PAN, en el PES no hay "cargada" ni favoritismos por lo cual todas las personas que encajen con sus principios son bienvenidas.

"Me parece que es un político correcto, me parece que ha hecho un buen trabajo dentro de su propio partido, yo no vería mal que él pudiera competir por ser un posible candidato del PES.

"Es correcto que exista democracia, dentro del partido no hay preferidos, esto no sucede aquí en el PES, al menos yo no lo he visto, entonces bienvenidos o bienvenidas aquellos que quieran competir, por supuesto bajo los principios que nosotros tenemos en el PES", apuntó Vargas D´Alessio.

El pasado viernes, el PES dijo en rueda de prensa que tiene cuatro prospectos para competir por la gubernatura los cuales son el mismo D´Alessio, la activista Carolina Garza, y "dos panistas" cuyos nombres se reservaron. Entre esos "dos panistas", trascendió en el debate público, podría estar Víctor Fuentes.

Ruiz Velazco dijo que hasta el momento no han tenido pláticas ni negociaciones con él, pero no las descartó.

te puede interesar Entregará PAN constancia de candidato a Larrazábal esta tarde

"Necesitamos personas probadas de capacidad política, social, por otro lado no son simples ciudadanos son personas con capacidad probada y experiencia en el tema", recalcó Ruiz Velazco.

El pasado domingo, el PAN efectuó su elección interna para elegir candidato y el ganador fue el exalcalde regio, Fernando Larrazábal; dicho proceso fue cuestionado por Víctor Fuentes quien denunció que se registró un acarreo de votantes.

Ayer, el senador afirmó que su postura seguía siendo la del domingo en el sentido de que se mantendrá en la lucha por su proyecto "hasta el final", pero rechazó dar entrevistas.

El PES al igual que Redes Sociales Progresistas y Partido Fuerza Social son de reciente creación y aún no definen candidato a la gubernatura; aparte de ellos, también falta definir si la Comisión Estatal Electoral le aprueba el registro a aspirantes independientes entre ellos Candelario Maldonado y el sampetrino, Víctor Martínez.