Abogan por la atención y medicamentos para enfermos de cáncer

Han hecho manifestaciones, han tocado puertas, pero no saben si es el gobierno estatal o federal quien les deba brindar el apoyo necesario para atender a niños, hombres y mujeres que padecen cáncer

| 19/10/2020 | ionicons-v5-c 09:01 | - Jesús Vargas |

Monterrey, NL.- Hace cuatro años Socorro Briones recibió la peor noticia de su vida.

Durante un examen médico, le detectaron un cáncer triple negativo de mama en fase 5.

En ese tiempo Socorro estaba afiliada al extinto Seguro Popular, y gracias a eso no tuvo que desembolsar nada para recibir la atención médica y tratamientos.

"Si yo lo hubiera pagado hubieran sido unos 300 mil pesos, a lo mejor hasta los 500 con las cirugías que tengo porque entre en un programa y me hicieron una reconstrucción de ambos senos", narró Socorro Briones Alvarado, sobreviviente de cáncer.

Sin embargo desde enero de este año los apoyos desaparecieron con la llegada del Insabi.

"Ayer falleció otra compañera más, ya van 11 compañeras que se quedaron sin tratamiento, hemos hecho manifestaciones, hemos tocado puertas, pero no sabemos si es el gobierno estatal o federal, no sabemos quien no nos ha podido dar el apoyo".

La vecina de la colonia CROC en Monterrey, fue una de las últimas beneficiarias que recibió quimioterapias, radiaciones y cirugías.

Pero ahora deberá desembolsar las revisiones que requiera para descartar la presencia del cáncer en su cuerpo.

Cada una de estas revisiones cuesta en promedio mil 200 pesos, lo cual es una fuerte suma para personas de escasos recursos.

"Yo entiendo que hay ahorita mucha gente infectada con la pandemia y que es un gasto, pero también hay muchas mujeres, muchos niños y muchos hombres que padecemos de cáncer".

Por fortuna al ser diagnósticos Socorro recibirá gratuitamente está atención en la Clínica Rosa de la colonia CROC en Monterrey, sin embargo las mujeres que están en medio de esta batalla no tienen la misma suerte y mientras la enfermedad crece deberán esperar a recibir la atención médica.