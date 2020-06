'A toda costa querían que mi abuela fuera una fallecida más por coronavirus'

Una familia del municipio de Santa Catarina denunció que médicos del Seguro Social pretendían, casi a la fuerza, que uno de sus integrantes fuera reportado como caso Covid, aún y cuando ella padecía un avanzado cáncer

INFO7

Por: Carlos Campos

Nuevo León.- María Alicia, de 80 años y vecina del municipio de Santa Catarina, ingresó el pasado 19 de mayo a la Clínica 33 del IMSS porque padecía un avanzado cáncer terminal.

En esa clínica se le practicó la prueba del Covid y fue negativa, pero luego la enviaron a la unidad 25 para hacerle un nuevo estudio y fue entonces cuando le informaron a la familia que ya la dejarían en la zona de pacientes infectados con el virus.

te puede interesar Acusan familiares de pacientes, los forzan a ser Covid

"El doctor le dijo a mi tío que se fuera: ´la vamos a pasar al área de Covid, le vamos a hacer las pruebas y a usted solamente le vamos a informar por teléfono´, le dijeron; querían que la dejáramos ahí sola con ellos, que en ese departamento nadie podía estar y que ellos nos iban a informar, lo cual nosotros no íbamos a permitir por temor a que ya nada más nos entregaran una caja con cenizas", señaló una nieta de la mujer.

Al oponerse porque insistieron que no tenía el virus, la dieron de alta y la llevaron a su casa donde fi nalmente falleció y fue como la lograron sepultar.

La mujer, quien se negó a dar su nombre por temor a represalias, consideró que la actitud de los doctores que trataron a doña María Alicia les dejó claro que su intención era incluirla como un número más dentro de las cifras de contagiados del virus.

"Nosotros no lo permitimos. Cuando la gente ignora lo que tiene su paciente o no se pone exigente con ellos (con los médicos), entonces es cuando ellos se aprovechan y se los quitan, y es cuando hace pasar más casos y más casos, cuando la verdad no es cierto; a toda costa querían que falleciera de coronavirus", afirmó.