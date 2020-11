3 cosas que debes saber sobre los casinos

Hemos visto muchas películas o series donde nos muestran el "detrás de escena" de los casinos, ¿pero que sucede realmente en un casino? Te contamos 3 cosas que debes saber antes de ir a un casino

| 11/11/2020 | ionicons-v5-c 16:36 | Redacción |

Antes de que vayas a un casino, seguramente quieras tener estos puntos en cuenta:

Los guardias saben si haces trampa

Es cierto que hoy en día los casinos suelen tener a su disposición la última tecnología en cámaras de seguridad, pero a veces no hay nada que supere el ojo entrenado de la seguridad de un casino.

Algunas cosas que los guardias consideran sospechosas pueden ser:

Flujos de dineros llamativos: alguien que de la nada comienza a apostar 20 mil dólares en una jugada, sin dudas levantará sospechas.

Acechadores: la seguridad de un casino puede darse cuenta si has estado acechando a otros jugadores, esto es algo muy común en las máquinas tragamonedas, donde algunos esperan a que alguien deje una máquina para utilizarla y aprovechar la ganancia.

El asiento que elijas: si la mesa se encuentra prácticamente vacía y te sientas al lado de otra persona, ten por seguro que echarán un ojo sobre ti.

La higiene no es la mejor

Asegurate de tener a mano un sanitizante y un pañuelo, porque la higiene de los casinos puede ser algo dudosa.

Una realidad muy común: la gente suele utilizar las máquinas del casino sin lavarse las manos. Esto puede parecer un detalle menor, pero si piensas que cada día pasan cientos y miles de personas por un casino, tal vez quieras pensarlo dos veces.

El diseño de los casinos es atrapante

¿Alguna vez te ha pasado de estar viendo una serie de Netflix y de repente notar que has visto 5 episodios de una sola sentada? no es casual que eso suceda, ya que la plataforma y las series suelen estar diseñadas para que quieras continuar. Lo mismo sucede en los casinos.

Los casinos están diseñados para que tengas todo al alcance de tu mano y no quieras irte. Tienen bares y buffets situados específicamente para que no vayas demasiado lejos. Parte de este diseño contempla la falta de ventanas y sobretodo la falta de relojes, para que te pierdas horas y horas jugando con las máquinas.

Las salas de poker son más privadas

¿Te sientes observado después de lo que te contamos? Si quieres tener más privacidad, seguramente la encuentres en las salas de poker.

Esto tiene una razón de ser y es que el poker se juega entre distintos jugadores y no contra el casino en sí mismo. Por lo que tener actitudes sospechosas o no en el poker no representa una pérdida para el casino y por ello no están pendientes de lo que suceda allí. Además, ten por seguro que estarás muy ocupado observando a los otros jugadores y ellos a ti.

Por estas razones, probablemente quieras probar una alternativa al casino tradicional: puedes probar jugar en el mejor casino online y hacer tus apuestas desde la tranquilidad de tu hogar.