25% de hospitalizados por Covid-19 están en situación crítica

Monterrey.- Dentro de la actualización por Covid-19, la secretaría de Salud detalló que del total de pacientes hospitalizados, entre 100 a 110 se encuentran en estado crítico.

Así lo reveló la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra quien explicó que de ese número no todos están intubados, sino que se encuentran conectados a un dispositivo de respiración.

"Críticos significa que requieren un tratamiento particular, no necesariamente el ventilador, ¿cuantos requieren ventilador? aproximadamente 40, pero el hecho que no requieran ventilador no quiere decir que no estén graves", expuso.

Por otro lado, la funcionaria pormenorizó que a la fecha se han registrado 50 contagios en personal policíaco, de los cuales casi todos fueron dados de alta.

Así mismo, Becerra informó que el proyecto Dacovid que se implementó para detectar casos oportunamente ha hecho hasta el momento 1 millón 912 mil 24 llamadas, donde se obtuvo respuesta en 586 mil 023 hogares.

Como resultado de esta estrategia, se focalizaron a 3,297 personas con síntomas respiratorios y a través de esta medida se gestionó el proceso de atención de consulta médica.