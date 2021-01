¿Los paquetes de despensa que entran a casa hay que sanitizarlos?

Aunque ninguna medida sanitaria está de más para prevenir el contagio de Covid19, especialistas consideraron que el tema del contagio a través de los paquetes que recibimos en casa o la despensa es el menor riesgoso

| 06/01/2021 | ionicons-v5-c 09:09 | Estrella Gracia |

Monterrey, NL.- Sanitizar los paquetes de despensa que llegan a la casa antes de guardarlos o usarlos no es lo único importante, pues el lavado de manos es y será siempre la mejor prevención.

El Dr. Lingow menciona que: "Es muy poca la probabilidad de que los paquetes que recibamos tengan, sean potencialmente contagiosos, es mucho más importante que te estés lavando las manos continuamente, si me entiendes, yo puedo recibir el mandado, me lavo las manos, guardo la despensa, me lavo las manos y ya prácticamente se acabo el problema".

Reiteraron que la principal vía de contagia es el contacto con una persona positiva de covid 19, por lo que las medidas de uso de cubrebocas, santa distancia y lavado de manos es lo mejor.

Incluso explicaron que si la despensa o el paquete que llega los hogares no se va a utilizar de inmediato el riesgo disminuye aún más.

"Tener el mandado ahí descontaminado a lo mejor me sirve ese primer día pero ya al siguiente día ya no es útil, o sea si yo llegó y pongo la lata tal y como la compre ahí en la despensa y la voy a utilizar pasado mañana, ya para pasado mañana el virus falleció solo", dice Dr. Lingow.

Si usted acostumbra hacer esta practica está bien, pero debe considerar que el lavado de manos después de sanitizar sus productos o paquetes es lo más importante.