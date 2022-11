Zelenski pide que se declare a Rusia como Estado terrorista

En las últimas semanas, se han intensificado los ataques rusos contra infraestructuras ucranianas, en especial contra centrales eléctricas

Por: Redacción

Noviembre 21, 2022, 10:43

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este lunes ante la Asamblea parlamentaria de la OTAN que se reconozca a Rusia como Estado terrorista tras los ataques producidos contra las infraestructuras energéticas ucranianas.



Rusia 'está destruyendo nuestra infraestructura energética para acabar con el suministro de electricidad y de agua, y con la calefacción en invierno', dijo Zelenski durante su intervención telemática en la última sesión de la 68 Asamblea parlamentaria de la OTAN, que durante este fin de semana debatió en Madrid sobre la guerra en Ucrania.



Durante su discurso, el presidente ucraniano acusó a Rusia de 'poner en peligro directo la vida de millones de personas'. 'Lo correcto sería que ustedes en sus parlamentos reconocieran a Rusia como un Estado terrorista', pidió.



En las últimas semanas, se han intensificado los ataques rusos contra infraestructuras ucranianas, en especial contra centrales eléctricas y canalizaciones de agua y de gas, coincidiendo con el inicio del invierno en el país.



Además, en los últimos dos días se han llevado a cabo bombardeos con impactos muy cercanos a la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa.



El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha reaccionado con preocupación a estos ataques y a otros que se están produciendo en otras centrales más pequeñas.



'Todas nuestras naciones están interesadas en que no haya incidentes peligrosos en nuestras instalaciones nucleares', dijo Zelenski, quien apuntó también que 'todas las naciones necesitan una protección garantizada contra cualquier misil ruso y contra cualquier sabotaje' a sus instalaciones de infraestructura.



Durante su discurso, Zelenski también reiteró su deseo de que 'Ucrania se convierta en un miembro de pleno derecho de la UE y de la OTAN', e instó a los países miembros de ambas organizaciones a apoyar su solicitudes de adhesión.



'Aunque Ucrania aún no forma parte de pleno derecho de la UE y de la OTAN, me dirijo a ustedes en nombre del pueblo que siempre ha sido y será parte de la comunidad de valores a la que todos ustedes pertenecen', dijo Zelenski, quien apuntó que 'la mayoría de sus ciudadanos también apoyan' la integración 'europea y atlántica' de Ucrania.



En esta línea, Zelenski subrayó lo 'injusto y antinatural' que ha sido 'la separación de Ucrania de Europa', y aseguró que no permitirá que se mantenga esa separación.



Finalmente, pidió que se sigan 'intensificando' las sanciones contra Rusia y pidió a la UE un 'nuevo y noveno' paquete de medidas, y más medidas en todo el mundo contra el agresor.



'Precisamente, el aumento de las sanciones no permitirá que el Estado terrorista se adapte y busque nuevas formas y medios de sembrar el terror', dijo.



En este contexto, pidió dotar a Ucrania de 'los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles en cantidad y calidad suficientes' y, tras agradecer el apoyo prestado durante el conflicto, pidió ante la Asamblea parlamentaria de la Alianza 'permanecer unidos y luchar por la libertad'.