WhatsApp ya no permitirá capturas de pantalla para cuidar privacidad

Para salvaguardar la seguridad de sus usuarios, la aplicación WhatsApp dirá adiós para siempre a las capturas de pantalla

| 06/08/2020 | ionicons-v5-c 07:40 | Francisco Trejo |

México.- Pese a que la intención de las actualizaciones en las aplicaciones siempre es la de mejorar la experiencia de los usuarios, en días recientes, WhatsApp anunció que en su próxima actualización no permitirá las capturas de pantalla, hecho que seguramente disgustará a muchas personas.

Esta medida tiene como misión proteger la privacidad de sus usuarios, evitando así que otras personas compartan tus mensajes e imágenes que envíes.

¿Cómo será esto posible?

Aún no se sabe con exactitud, pero según Wabetainfo esto sucederá cuando Whatsapp implemente la función de huella dactilar para usuarios de Android, al igual que ya la tienen los usuarios de iOS, pues esto permitirá que la app se proteja de alguna manera y no se puedan realizar las capturas de pantalla.



Respira...

Esta característica aún no está disponible, así que no te estreses antes de tiempo y no empieces a hacer capturas de pantalla a diestra y siniestra, es más... Para que no estés con la duda, intenta enviar pantallazos inocentes a algún amigo para que veas que aún no se aplica.