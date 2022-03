Viral: Conoce al rostro detrás de la voz de Google Maps

La española Nikki García compartió un video en donde trolea a sus amigos y se hizo viral

Por: Patricia Hernández Agüero

marzo, 19, 2022 10:11

Sin duda una de las voces más conocidas de las aplicaciones móviles, es la de Google Maps, quien te guía cómo llegar al destino solicitado. Sin embargo, el rostro detrás de ella había sido un misterio hasta el día de hoy.

Se trata de la española Nikki García, actriz de doblaje, cantante y conductora de un importante noticiero en España.

El pasado 12 de marzo, Nikki compartió un video en sus redes sociales en donde trolea a sus amigos que la llevan hasta su hotel y les ha indicado que no pongan el GPS y que ella les indicará la ruta.

"Continúa 100 metros, espera he perdido la cuenta no se cuántos metros llevas. Gira a la derecha ahora. Imagino que es por aquí, si no, me dejas en este callejón y ya me busca la vida", se escucha a Nikki dar instrucciones.

Los amigos de Nikki no pudieron evitar las risas mientras daba las instrucciones al conductor durante su estadía en Talavera de la Reina, una ciudad española de la provincia de Toledo.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los usuarios de las redes sociales y respondieron con anécdotas divertidas que han pasado al seguir las indicaciones de la voz de Google Maps.

El video original lleva 841.9 mil reproducciones en Twitter y también fue compartido por Google España.