Video: Niño de 5 años defiende a su madre de asalto

La madre contó que no se percató de que su hijo la ayudó de esa manera hasta que analizaron las cámaras de seguridad

Por: Redacción Web

ARGENTINA.- La valiente reacción de un niño de cinco años en medio de un robo a su madre se hizo viral. El menor al ver a su mamá forcejeando con un ladrón, comenzó a defenderla hasta que el hombre finalmente se fue corriendo.

El hecho, que ocurrió el domingo en el barrio Vélez Sársfield de la ciudad de Córdoba, Argentina, quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la casa a dónde se dirigía la mujer con su hijo.

En las imágenes se ve al ladrón sorprendiendo a la mujer para intentar robarle el celular. Mientras la víctima pedía auxilio, su hijo de cinco años comenzó a pegarle al ladrón en la espalda.

Analía Lazarec, la madre del chico, contó que no se percató de que su hijo la ayudó de esa manera hasta que analizaron las cámaras de seguridad. "Salía con mi hijo a la casa de una vecina. Mi marido estaba adentro con otro hijo. Un persona me dijo 'dame el celular'. Me agarró y me metió la mano en el bolsillo. Me dijo que me iba a pegar un tiro aunque vi que no tenía arma. Así que empecé a gritar", relató la mujer.

"Después se abrió la reja y mi marido salió a correrlo, pero no lo pudo alcanzar porque se cayó", agregó.

"Jamás me imaginé que mi hijo me iba a defender de esa manera, pensé que iba a estar llorando en un rincón o gritando y la verdad que esa acción demuestra que él reacciona así porque es la tercera vez que me pasa estando con él", sostuvo.

"No sabía que mi hijo estaba pegando atrás, si hubiese sabido iba a dar rápido el celular, lo que menos quiero es que le hagan daño a mi hijo. Pensé que estaba más alejando gritando o pidiendo auxilio, nunca me imaginé esa actitud de mi niño", relató la mamá del niño héroe.

Aunque el impulso del pequeño podría haberle costado muy caro, el menor no está arrepentido de lo que hizo. "Es un niño que no va cambiar la idea, le dije que la próxima pida auxilio y me dijo 'no, yo te voy a defender'", contó la madre.

Con respecto al ladrón, la mujer aseguró que la policía le dijo que como no le alcanzó a robar, no pueden hacer nada. "Nos sentimos en tierra de nadie", lamentó.