'Victoria de Ucrania en la guerra es cuestión de tiempo'

El ministro de exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que la victoria contra los invasores rusos es solo 'cuestión de tiempo'

Por: Redacción

Noviembre 12, 2022, 7:52

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, afirmó este sábado que la 'liberación' de la ciudad de Jersón por el Ejército ucraniano se suma a otras batallas ganadas por su país y que la victoria contra los invasores rusos es solo 'cuestión de tiempo'.



Así se expresó Kuleba en una rueda de prensa en la capital camboyana donde está como invitado especial en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a la que ha pedido que condene a Rusia.



'En nuestra guerra defensiva contra el enemigo Ucrania va a ganar, es cuestión de tiempo (...) Cada centímetro de Ucrania será liberado', señaló Kuleba en el hotel Sokha de Nom Pen donde tienen lugar las reuniones de mandatarios de la ASEAN y sus socios externos, incluidos Estados Unidos, Rusia y China.



Kuleba justificó su optimismo en las victorias que las fuerzas ucranianas han tenido en diferentes batallas como en Kiev, en las zonas ocupadas del noreste del país y en la región de Jersón.



Asimismo, el ministro también denunció al Ejército ruso por torturar y asesinar a civiles y atacar infraestructuras no por motivos militares sino para dañar a la población.



En este sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional, incluidos los países del Sudeste Asiático, para entregar a Ucrania transformadores, generadores y piezas para ayudar a reparar la infraestructura eléctrica, necesaria en pleno invierno en Ucrania.



En Nom Pen Kuleba ha firmado un Tratado de Cooperación y Amistad (TAC) con la ASEAN y se ha reunido con sus homólogos de Camboya, Indonesia, Tailandia, Filipinas y Vietnam.



El ministro agradeció a la ASEAN el apoyo a Ucrania y pidió que condene la agresión rusa a Ucrania, ya que 'no sólo es un ataque a la soberanía de un país soberano sino un ataque a la Carta de las Naciones Unidas'.



Si Rusia 'se sale con la suya', la mayoría de los países asiáticos 'no quieren que se repita en Asia el patrón de comportamiento de Rusia con el uso de la fuerza, violación de fronteras y masacres contra la población civil', alertó Kuleba.



Agregó que los países tienen muchas formas de apoyar a Ucrania, no solo a través de sanciones contra Rusia, sino mediante el envío de ayuda militar o humanitaria.



El ministro ucraniano descartó una reunión con su homólogo ruso, Sergéi Lavrov, quien está en Nom Pen para asistir a la cumbre de la ASEAN, pero dijo que él está abierto a tenerla si Rusia es 'sincera' para negociar.



Sin embargo, lamentó que las autoridades rusas exijan la 'rendición total sin condiciones', lo que calificó de inaceptable para Ucrania, y recordó que el presidente ruso, Vládimir Putin, se ha negado a sentarse a negociar con su homólogo ucraniano.



Kuleba hizo un llamado a todos los países y alertó de que no se trata de la invasión de Ucrania sino de si 'los países grandes tienen derecho a invadir a países pequeños'.