Usuaria descifra raros videos publicados en una cuenta de Tik Tok

Una joven asegura que los inquietantes videos revelan en un mensaje oculto que algo extraño sucederá el próximo 27 de agosto

| 24/08/2020 | ionicons-v5-c 17:41 | Patricia Hernández Agüero |

Inquietantes videos han sido publicados por la cuenta "Help us" en la popular plataforma conocida como Tik Tok.

Los videos, un poco extraños, sin aparente sentido y muy al estilo conocido como los 'creepy pasta' han provocado asustar a las personas que han tenido la oportunidad de reproducirlos.

Sin embargo, una usuaria de Twitter identificada como Karen Daniela se dio a la tarea de descifrar si los misteriosos videos contenían mensajes ocultos y esto fue lo que encontró:

"Somos ratas de laboratorio. Ya vienen. 27 de agosto", según dice uno de los mensajes descifrados por Karen, haciendo creer que un evento o suceso ocurrirá el próximo 27 de agosto y a como nos ha tratado este año 2020, sería mejor estar atentos.

Los códigos que logró descifrar de algunos videos fueron publicados por Karen Daniela a través de los famosos "Hilos"de Twitter.

Video que le salió en fyp a gaby* pic.twitter.com/VndoyzBsCd — scar blood (@scarbloood) August 20, 2020

La joven se dio a la tarea de investigar al usuario que publicaba estos extraños videos en Tik Tok y descubrió que seguía a otras 14 cuentas cuyos nombres tradujo y arrojó los resultados a continuación:

Pero al parecer todos los videos publicados en la cuenta Help us venían en código morse presuntamente por lo que Karen decidió descifrar cada uno de los mensajes arrojando lo siguiente: "The truth will be out soon. They´re unidentifiable, they communicate. We are lab rats. They are coming. Boeing 777 200 ER. August 27" que traducido se leería así: "La verdad saldrá a la luz pronto. No son identificables, se comunican. Somos ratas de laboratorio. Ya vienen. Boeing 777 200 ER. 27 de agosto.

Tras viralizarse el hilo de Karen Daniela, los usuarios comenzaron a especular que algo perturbador o al menos extraño sucederá el próximo 27 de agosto en un año para olvidar.

Para sorpresa de todos los seguidores de la misteriosa cuenta de Help Us, esta desapareció, sin embargo, Karen logró dar con otra cuenta relacionada a la anterior que tenía coordenadas de Google.

Y en el otro video se escuchaba un ruidito (código morse) que también traduci y eran unas coordenadas, luego lo busque en google earth y me salió esto. pic.twitter.com/SssfYJtdcn — scar blood (@scarbloood) August 20, 2020

Karen continúa descifrando códigos de los perturbadores videos que publica el usuario @user2819394837167.

Algunos usuarios le han comentado en las publicaciones de la joven diversas teorías de los mensajes descifrados, pero hay uno que llamó mucho la atención: el usuario de la cuenta que publica los videos pueder un pasajero del Malasia 370.

¿Tú que opinas? ¿Crees que solo se trate de un truco para atraer seguidores a dicha cuenta o realmente esté enviando un mensaje para alertarnos de que algo pasará el próximo 27 de agosto?