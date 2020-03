Un pasajero lame sus dedos y se limpia en un pasamanos del metro

Usuarios en redes sociales se indignaron luego de ver las imágenes justo en medio de la crisis del coronavirus

Por: Redacción Web

Joel Werner, como fue identificado, era un pasajero que decidió ignorar las medidas de higiene recomendadas para sobrellevar el COVID-19, lamiendo sus dedos y limpiándose en un pasamano del metro en Hong Kong.

El hecho se hizo viral en redes sociales y los usuarios rápidamente condenaron el acto notificando a la Policía para tomar las acciones pertinentes.

Sobre el incidente, Werner declaró que solo se trataba de una broma, añadió que antes del video el desinfectó la barra.

El hombre momentos después ofreció disculpas públicas mediante sus redes sociales.

"Ahora me doy cuenta de que no debí haber hecho eso. Una pandemia global no es un asunto de risa", escribió Werner.

"Por favor, tengan la seguridad de que no fue mi intención causar ninguna preocupación o daño a ningún miembro del público", concluyó el pasajero.