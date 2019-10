AP -

En respuesta a la creciente preocupación por la desinformación que se propaga en redes sociales, Twitter prohibirá todos los anuncios políticos en su servicio. La medida lo contrapone a Facebook, que continúa defendiendo la publicidad política pagada, aunque sea falsa, como parte de su prioridad de libre expresión.

“Aunque la publicidad por internet es sumamente poderosa y muy efectiva para los anunciantes comerciales, dicho poder genera riesgos sustanciales en la política, en donde puede utilizarse para influir en votaciones que afectan las vidas de millones”, dijo el miércoles el director general de Twitter, Jack Dorsey, en una serie de tuits en los cuales anunció su nueva postura.

Facebook ha sido objeto de críticas desde que reveló a principios de octubre que no corroborará la veracidad de los anuncios de políticos o sus campañas, lo que podría permitirles mentir sin ningún impedimento. El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, señaló al Congreso la semana pasada que los políticos tienen derecho a la libre expresión en su red social.

Zuckerberg no tardó en responder al anuncio de Twitter.

Durante la conferencia telefónica para informar de los ingresos corporativos de Facebook — que inició menos de una hora después de los tuits de Dorsey — Zuckerberg pronunció un apasionado monólogo sobre lo que describió como la firme creencia de Facebook “de que el discurso político es importante” y defendió la decisión de la compañía de continuar publicando anuncios políticos sin corroborar su veracidad. Negó que la decisión sea por motivos políticos, afirmando que dicha publicidad representa menos de un punto porcentual de los ingresos de la empresa.

Para poner esas cifras en perspectiva, añadió, la reciente multa que le impuso la Comisión Federal de Comercio a Facebook por 5,000 millones de dólares es 10 veces mayor a dicha cantidad.

“Es una situación compleja. Cualquiera que diga que la respuesta es sencilla no ha tomado en cuenta los desafíos a futuro”, comentó. “No creo que alguien pueda decir que no actuamos conforme a nuestras creencias o que no hemos pensado lo suficiente en estos temas”.

Google no ha comentado sobre los cambios en las políticas de Twitter.

El director de campaña del presidente Donald Trump se refirió al cambio de Twitter como una “decisión muy tonta”.

“Este es un nuevo intento de acallar a los conservadores, ya que Twitter sabe que el presidente Trump tiene el programa en línea más sofisticado de la historia”, dijo el director de campaña Brad Parscale el miércoles en un comunicado.

La campaña presidencial del exvicepresidente Joe Biden dijo que era “desafortunado” que las empresas piensen que la única opción era prohibir por completo la publicidad política.