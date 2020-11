Twitter marca como "disputado" tuit de Trump en el que se declara ganador

Twitter marcó este sábado como "disputado" un tuit del todavía presidente de Estados Unidos en el que se declaraba ganador de las elecciones

| 07/11/2020 | ionicons-v5-c 19:30 | - EFE |

Twitter marcó este sábado como "disputado" un tuit del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el que se declaraba ganador de las elecciones presidenciales, cuando los principales medios del país ya han proyectado la victoria de su rival, el demócrata Joe Biden.

En su mensaje, el mandatario también prosigue las acusaciones de días anteriores según las cuales se habrían producido irregularidades en las votaciones y el escrutinio, pese a que no existen pruebas de ello.

"A los observadores no se les permitió entrar en las salas de cómputo de los votos. Gané la elección, logré 71.000.000 de votos legales. Cosas malas ocurrieron y no se permitió verlas a nuestros observadores. Jamás antes había ocurrido. Se enviaron millones de papeletas por correo a gente que no las había pedido", escribió Trump.

Twitter marcó el mensaje con la nota "Esta acusación de fraude electoral es disputada" y evitó esconderlo parcialmente o limitar su difusión como sí ha hecho con decenas de tuits del presidente durante los últimos cuatro días, en los que Trump ha insistido en reclamar victoria y lanzar acusaciones de fraude.

A media tarde del sábado, el mensaje de Trump tenía 176.000 retuits, 367.000 "Me gusta" y 195.000 comentarios.

El candidato demócrata, Joe Biden, se convirtió este sábado en el presidente electo de EE.UU. después de haber conquistado el estado clave de Pensilvania, según las proyecciones de los principales medios de comunicación del país.

Biden, el candidato presidencial que más votos ha ganado en la historia de EE.UU., superó la cifra mágica de 270 compromisarios que necesitaba en el Colegio Electoral cuando los medios confirmaron que ganará en Pensilvania cuando se acaben de contar todos los sufragios.

Su compañera de fórmula, Kamala Harris, hizo también historia al convertirse en la primera mujer elegida jamás como vicepresidenta de EE.UU., además de ser la primera persona negra que estará en ese cargo, cuando ambos lleguen a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

La proyección llegó después de casi cuatro días de agónica espera, mientras los estados contaban el récord de papeletas enviadas por correo en las elecciones con más participación de la historia del país.