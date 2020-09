Trump reacciona ante la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg

El presidente Donald Trump, reaccionó este viernes con aparente sorpresa ante la muerte de la jueza progresista del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg

| 18/09/2020 | ionicons-v5-c 20:41 | EFE |

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este viernes con aparente sorpresa ante la muerte de la jueza progresista del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg, con la que tenía numerosos desacuerdos, pero a la que elogió por haber tenido "una vida increíble".

"¿Acaba de morir? No lo sabía. Ella tuvo una vida increíble, ¿qué más puedo decir? Tanto si estabas de acuerdo, como si no, ella tuvo una vida increíble", afirmó en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One. (Con infromación de agencias)