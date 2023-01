Turbina de avión succiona a empleado en aeropuerto

This browser does not support the video element.

Un lamentable accidente se registró en la pista de un aeropuerto en Estados Unidos cuando un trabajador fue succionado por la turbina de un avión y perdió la vida.



Los hechos se registraron el pasado 31 de diciembre del año pasado alrededor de las 15:00 horas en el Aeropuerto Regional de Montgomery en Estados Unidos, pero hasta ahora se dio a conocer el comunicado de prensa.



'Una aeronave Embraer 170 operado por la aerolínea regional Envoy Air. Estaba estacionada en la puerta con el freno de estacionamiento cuando succionó al personal de apoyo en tierra', explicó la empresa en un comunicado.

NEW INFORMATION: All incoming and outgoing flights have been 'grounded until further notice' after a workers death at the Montgomery Regional Airport. pic.twitter.com/pFBjGjMv6O