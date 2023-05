Trump no testificará en juicio en su contra por difamación

El expresidente no testificará en el juicio en su contra que se celebra en Nueva York por supuestamente difamar y violar a la escritora E. Jean Carroll.

Por: EFE

Mayo 02, 2023, 20:32

El expresidente estadounidense Donald Trump no testificará en el juicio en su contra que se celebra en Nueva York por supuestamente difamar y violar a la escritora E. Jean Carroll, según dijo este martes el abogado del acusado.

Al final de la sesión de hoy, el abogado Joe Tacopina dijo al juez Lewis Kaplan que solo llamaría a un testigo, un experto, y después le confirmó que Trump no acudirá al proceso en calidad de testigo, a lo que el magistrado respondió que esa era 'su decisión'.

Previamente, el jurado escuchó los testimonios de Lisa Birnbach, una amiga a la que Carroll supuestamente reveló la violación, ocurrida a mediados de la década de 1990, y también de una mujer que acusó al millonario de manosearla durante un vuelo en 1979.

'Estoy aquí porque mi amiga, mi buena amiga, que era una buena persona, me contó algo terrible que le pasó y, como resultado, perdió su empleo y su vida se volvió muy, muy difícil', afirmó Birnbach, también autora y periodista, de acuerdo con The New York Times.

'Quiero que el mundo sepa que ella está diciendo la verdad', sostuvo Birnbach, quien testificó después de que Carroll lo hiciera durante dos días, en los que se reafirmó en que Trump presuntamente la violó en el vestidor de los grandes almacenes de lujo Bergdorf Goodman.

'Lisa, no vas a creer lo que me pasó', recordó que le dijo Carroll, que estaba en ese momento 'sin aliento, hiperventilando, emocional”. También indicó que le pareció 'un poco loco' que esta hubiese ido al departamento de lencería con Trump, pero siguió escuchándola.

Birnbach aseguró que Carroll le dijo muchas veces: 'Me bajó las medias, me bajó las medias', casi como si no pudiera creerlo' y también le describió cómo Trump le penetró con su pene, tras lo cual la amiga le sugirió que acudiera a la policía.

No obstante, añadió, la denunciante prefirió no acudir a las autoridades, le pidió que no contara a nadie lo que le había confesado y no volvieron a hablar del tema hasta 2019.

Uno de los abogados de Trump, W. Perry Brandt, se concentró en las inclinaciones políticas de Birnbach, que es demócrata, y también la confrontó sobre unas declaraciones que hizo sobre Trump en un pódcast que tuvo de 2018 al 2021.

Brandt leyó transcripciones en las que Birnbach se refirió a Trump como 'una infección, como el herpes de la que no podemos deshacernos', 'el agente de Vladímir Putin' y 'un sociópata narcisista', lo que fue objetado por la defensa de Carroll.

También se sentó en la silla de los testigos Jessica Leeds, de 81 años, quien durante la campaña electoral de 2016 denunció por primera vez que Trump le había manoseado durante un vuelo a Nueva York en 1979, y hoy se reafirmó en su acusación.

'Estábamos sentados allí y, de repente, Trump decidió besarme y manosearme', indicó.