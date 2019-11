Trump dice que designará a carteles mexicanos como organizaciones terroristas

Notimex -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló hoy que los cárteles mexicanos de narcotráfico serán designados como organizaciones terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas.

"He estado trabajando en eso en los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil. Se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en él", dijo Trump en una entrevista con Bill O´Reilly, de la cadena Fox.

"No voy a decir lo que voy a hacer. Ya le he ofrecido ayuda a México. Me gusta mucho este presidente (Andrés Manuel López Obrador), más que el anterior, y en teoría éste tiene tendencias socialistas, pero creo que es un buen hombre", agregó el gobernante estadounidense.