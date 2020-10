Tras positivo de asesora por Covid, Trump y primera dama se ponen en cuarentena

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump están en cuarentena mientras esperan resultados

El presidente Donald Trump dijo el jueves que él y la primera dama Melania Trump están comenzando un "proceso de cuarentena" mientras esperan los resultados de las pruebas de coronavirus luego de que un asesor principal con el que pasó un tiempo considerable esta semana dio positivo por COVID-19.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que confirmara que Hope Hicks, una de sus ayudantes más cercanas, había dado positivo por el virus el jueves. Hicks comenzó a sentir síntomas leves durante el viaje en avión a casa desde un mitin en Minnesota el miércoles por la noche, según un funcionario de la administración, que habló bajo condición de anonimato para revelar información privada. Fue puesta en cuarentena lejos de otras personas en el avión y su diagnóstico se confirmó el jueves, dijo la persona.

Trump tuiteó el jueves por la noche: "La Primera Dama y yo estamos esperando los resultados de nuestras pruebas. Mientras tanto, comenzaremos nuestro proceso de cuarentena ".

Anteriormente, durante una entrevista telefónica con Sean Hannity de Fox News Channel, Trump dijo: "Si nos ponemos en cuarentena o si lo tenemos, no lo sé. Solo fui a hacer una prueba y veremos qué pasa ".

Pueden pasar días hasta que una infección sea detectable mediante una prueba, y no estaba claro qué implicaba la cuarentena de Trump. Minutos antes de su tuit, la Casa Blanca distribuyó un calendario para el viernes que mostraba que planeaba seguir adelante con una recaudación de fondos en su hotel de Washington, DC y un mitin político en Sanford, Florida.

Hicks, quien se desempeña como consejero de Trump, también viajó con Trump al primer debate presidencial en Cleveland el martes. Ella es la funcionaria de la Casa Blanca más cercana a Trump en dar positivo por el virus hasta ahora.

La prueba positiva es otro recordatorio de que el coronavirus continúa propagándose, incluso cuando Trump ha intentado desesperadamente sugerir que ya no representa un peligro. Desde que surgió a principios de este año, Trump, la Casa Blanca y su campaña han minimizado la amenaza y se han negado a cumplir con las pautas básicas de salud pública, incluidas las emitidas por su propia administración, como usar máscaras en público y practicar el distanciamiento social. En cambio, Trump ha seguido realizando mítines de campaña que atraen a miles de seguidores. El virus ha matado a más de 200.000 estadounidenses e infectado a más de 7 millones en todo el país.

La Casa Blanca no había respondido antes a múltiples preguntas sobre la última vez que se hizo la prueba a Trump y si a él y a otros miembros del personal que pasaron tiempo con Hicks en los últimos días se les pedirá que se pongan en cuarentena.

Trump viajó a Nueva Jersey el jueves para una recaudación de fondos a pesar de las preocupaciones sobre la salud de Hicks.

Trump tiene 74 años, lo que lo pone en mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por el virus. Dijo que esperaba tener los resultados el jueves por la noche o el viernes por la mañana.

En un comunicado, el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo que el presidente "se toma muy en serio la salud y la seguridad de sí mismo y de todos los que trabajan para apoyarlo a él y al pueblo estadounidense".

"Operaciones de la Casa Blanca colabora con el médico del presidente y la Oficina Militar de la Casa Blanca para garantizar que todos los planes y procedimientos incorporen la guía actual de los CDC y las mejores prácticas para limitar la exposición al COVID-19 en la mayor medida posible tanto en el complejo como cuando el presidente está viajando ", Dijo Deere.

Hicks viajó con el presidente varias veces esta semana, incluso a bordo del Marine One, el helicóptero presidencial, y del Air Force One a un mitin en Minnesota el miércoles, y a bordo del Air Force One para el primer debate presidencial del martes por la noche en Cleveland.

Hicks es uno de los ayudantes más confiables y más antiguos del presidente, habiendo trabajado como portavoz de su campaña de 2016. Originalmente se desempeñó como directora de comunicaciones de la Casa Blanca y se reincorporó a la administración este año como asesora antes de las elecciones. Su prueba positiva fue reportada por primera vez por Bloomberg News el jueves por la noche. Ella no respondió a una solicitud de comentarios.

Varios miembros del personal de la Casa Blanca han dado positivo por el virus, incluida Katie Miller, la secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence, el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien y uno de los ayudantes de cámara personales del presidente. Kimberly Guilfoyle, quien está saliendo con el hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., dio positivo en Dakota del Sur antes de un espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia en Mount Rushmore.

Aún así, Trump ha minimizado constantemente las preocupaciones sobre ser personalmente vulnerable a contraer COVID-19. "No sentí vulnerabilidad alguna", dijo a los periodistas en mayo.

Después de casos positivos anteriores cercanos al presidente, la Casa Blanca instituyó un régimen de pruebas diarias para los asesores principales del presidente. Cualquiera que esté cerca del presidente o vicepresidente también se somete a pruebas todos los días, incluidos los periodistas.

Si bien los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que las personas que han estado en contacto cercano con alguien con COVID-19 se pongan en cuarentena durante 14 días, el personal de la Casa Blanca se considera trabajadores esenciales. Las pautas de los CDC para trabajadores esenciales expuestos les permiten regresar al trabajo si toman precauciones, como tomarse la temperatura antes de ir al trabajo, usar una máscara en todo momento y practicar el distanciamiento social.

Por lo general, según los CDC, una persona desarrolla síntomas cinco días después de haber sido infectada, pero los síntomas pueden aparecer tan pronto como dos días después de la infección o hasta 14 días después de la infección, y el intervalo de tiempo puede variar.