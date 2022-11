Tragedia por choque entre dos aviones deja seis muertos

Dos aviones de la II Guerra Mundial ayer sábado durante un espectáculo aéreo en Dallas (Texas). El momento quedó grabado con los teléfonos de los espectadores

Por: Redacción

Noviembre 13, 2022, 9:29

Seis personas, todas ellas pilotos o tripulantes, murieron a causa de la colisión de dos aviones de la II Guerra Mundial durante un espectáculo aéreo ayer sábado en Dallas (Texas), según informó una fuente judicial.



El juez texano Clay Jenkins indicó en un mensaje en Twitter que el médico forense del condado Dallas le comunicó que hubo seis muertes en el accidente ocurrido en medio del espectáculo aéreo Wings Over Dallas, que tenía lugar sobre el Aeropuerto Ejecutivo de la ciudad texana y era contemplado por unas 4,000 personas.



'Las autoridades continuarán trabajando hoy en la investigación e identificación de los fallecidos', agregó Jenkins, quien pidió orar por ellos y sus familias.



Medios locales dijeron que, según los bomberos de Dallas, milagrosamente no hubo muertos ni fallecidos en tierra y que los fallecidos eran tripulantes de los aviones.



Por causas que están aun por determinar, los dos aviones de guerra antiguos, un Boeing B-17 Flying Fortress y un Bell P-63 Kingcobra, chocaron en el aire y cayeron en una autopista, que tuvo que ser cerrada en las dos direcciones.



Una bola de fuego emergió en el lugar del impacto y fue captada, al igual que la colisión, por los espectadores con sus teléfonos.



La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando las causas de este accidente, el primero registrado en los siete años que se ha llevado a cabo el espectáculo conmemorativo Air Force Wings Over Dallas.



El programa del sábado incluía un desfile de aviones bombarderos, entre ellos el B-17, seguido de escoltas de cazas como el P-63.



El alcalde de Dallas, Eric Johnson, dijo que fue una 'terrible tragedia' y pidió a la gente que rece 'una oración por las almas que se elevaron al cielo para entretener y educar'.



El bombardero B-17 tuvo un papel importante en la victoria contra Alemania en la II Guerra Mundial, mientras que el P-63 Kingcobra fue usado en la misma guerra por la Fuerza Aérea de la URSS.