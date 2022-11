¿Tóxica? Se tatúa el rostro de su pareja infiel por ¡amor!

Una influencer originaria del Reino Unido compartió que su pareja le fue infiel en varias ocasiones, sin embargo, sorprendió al anunciar que la había perdonado

Por: Patricia Agüero

Noviembre 08, 2022, 13:00

Quizás en alguna ocasión escuchaste a tu mejor amiga llorar en tu hombro por su pareja que le fue infiel, pero después te avisa que ha decidido darle otra oportunidad por el gran amor que se tienen.



La historia de una joven no sorprende por perdonar la infidelidad de su pareja, sino que además sin deberla, decidió plasmar el rostro de su amada en una de sus mejillas por ¡amor!



Se trata de la influencer Narally Najam, originaria del Reino Unido, quien a través de sus redes sociales compartía que estaba viviendo la etapa más feliz de su vida tras dar a luz al pequeño King.



Sin embargo, descubrió que su pareja Laura le había sido infiel con otra mujer durante su embarazo. En ese momento los usuarios le mostraron todo su apoyo a la influencer.

Pero, les tenía preparada una sorpresa: no solo le comunicó a sus seguidores que había perdonado a su pareja, sino que además como muestra de amor decidió tatuarse el rostro de Laura en su cara.



Y no es cualquier diminuto tatuaje, pues el rostro de Laura abarca gran parte del pómulo izquierdo.



Como era de esperarse los usuarios reaccionaron con enojo por perdonar a Laura, pero sobre todo no podían entender porqué se había tatuado el rostro de la persona que le fue infiel con otra mujer.



La influencer no solo ignoró los comentarios negativos, sino que demostró que además del rostro, lleva a su pareja impresa en playeras, sudaderas, así como en el brazo lleva otro tatuaje del rostro de Laura y su nombre.



'Cuando todos están celosos de mí porque tengo la cara de 'papá' tatuada en mí, a pesar de que 'papá' me engañó', escribió en una de sus publicaciones tras las múltiples críticas.



Algunos usuarios incluso han señalado a la pareja como las más tóxicas del mundo.



¿Si te fueran infiel, te tatuarías el rostro de la persona por amor?