Tiroteos en dos escuelas de Brasil dejan tres muertos

Al menos tres personas murieron y otras once resultaron heridas en dos escuelas de Aracruz, Brasil, cuando un joven armado ingresó y disparó en forma indiscriminada, informaron las autoridades.



El responsable sería un adolescente que, con una pistola, disparó primero en el interior de una escuela y luego se dirigió a otra, en el mismo barrio, para repetir el ataque, según información de la Policía Militarizada de Aracruz, ciudad del interior del estado de Espíritu Santo.



A través de redes sociales circulan un video captado por cámaras de seguridad que muestran que un joven vestido de ropa de camuflaje y máscara de calavera ingresó a las 9:49 horas a la Escuela Estatal Primo Bitti.



El secretario de Seguridad Pública de Espíritu Santo, Márcio Celante, dijo a periodistas que los fallecidos son dos maestros y un alumno.



Otras once personas han sufrido heridas de diversa gravedad y han sido trasladadas a hospitales de Aracruz y de Vitoria, la capital regional.



Según Celante, el joven rompió el candado de la puerta de la primera escuela y en el momento de un descanso entre clases se dirigió a la sala de profesores, donde abrió fuego con una pistola automática matando a dos maestros e hiriendo a otros nueve.



Por su parte, el gobernador de Espíritu Santo, Renato Casagrande, confirmó los sucesos, ocurridos en las escuelas Primo Bitti y en el Centro Educativo Praia de Coqueiral, situadas en el barrio Coqueiral de Aracruz, y explicó que el joven huyó después del segundo ataque en un vehículo, pero después fue detenido por los organismos de seguridad.

Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã. Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó en su cuenta de Twitter su 'solidaridad con las familias de las víctimas de esta absurda tragedia'.



Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador @Casagrande_ES na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas.