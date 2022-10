Tiene síndrome de Down y lo despiden por no ser 'normal'

Gran indignación está causando el despido de un hombre que tenía más de 20 años laborando en un negocio de hamburguesas

Por: Patricia Agüero

octubre, 12, 2022 17:00

Dennis Peek quien tiene síndrome de Down no comprende porqué después de más de 20 años trabajando en un restaurante de hamburguesas fue despedido.

Sin embargo, su hermana, Cona Young Turner explicó a través de una denuncia en sus redes sociales que la razón de su despido fue que él no podía trabajar como una persona "normal".

Dennis, de 51 años de edad trabajaba en un restaurante Wendy's en Carolina del Norte, sin embargo, de pronto de la noche a la mañana fue despedido.

"Me rompe el corazón decir que lo han despedido. Me dijeron que era incapaz de realizar las tareas de un trabajo de persona normal", escribió su hermana en una publicación en Facebook.

Young dijo que el sueño de Dennis era jubilarse en el restaurante y esperaba una gran fiesta de retiro. Y ahora su hermana planea adelantar dicho festejo y comunicarle a su hermano que se ha jubilado, porque no entiende que lo despidieron.

La mujer se dijo decepcionada con la dirección de Wendy's y reclamó que "¡no tienen ni idea de cómo han perjudicado a mi hermano!"

Es por ello que la mujer está investigando como proceder legalmente ante lo que llamó "un despido improcedente de un empleado con necesidades especiales.

La noticia que fue difundida por The New York Post hizo que la empresa le ofreciera a Dennis regresar a su empleo, sin embargo, la familia decidió que este no volviera.

"Tendrá su gran fiesta de jubilación que tanto ha deseado. Wendy's se ha ofrecido a ayudar con los gastos y todo lo que pueda para su día especial. Siento en mi corazón que en este momento debo hacer lo mejor para mi hermano", escribió Young.

Por su parte, Wendy´s calificó el despido de Dennis como "un error muy desafortunado y un fallo de protocolo y se comprometió a crear un entorno acogedor e inclusivo para nuestros empleados y clientes.

